Desde que Antonio David Flores fue apartado de la televisión tras la publicación del documental de Rocío Carrasco, el excolaborador no ha vuelto a hacer apariciones públicas más allá de sus redes sociales. Las cadenas le han vetado y le han quitado un importante altavoz, pero eso no le impide hablar a través de su canal de Youtube.

El exguardia civil ha encontrado en esta red social un espacio con el que compartir con sus seguidores sus opiniones sobre los diferentes temas de actualidad y defenderse de lo que él considera acusaciones. Y asó lo ha vuelto a hacer en su último vídeo. En esta ocasión la destiunataria ha sido Terelu Campos.

La colaboradora hablaba hace unos días en 'D Corazón' sobre la maternidad de Rocío Carrasco y si deseó en algún momento ser madre junto a Fidel Albiac. "Yo creo que no. Yo alguna vez se lo he preguntado. Pero las circunstancias terribles por las que ha pasado Rocío, yo creo que han impedido que ellos pudieran pensar en tener hijos"; confesaba.

Las palabras de la mayor de las Campos han sido interpretadas por Antonio David como un ataque y ha respondido. "Estás inculpándome. Me estás haciendo responsable y es algo demandable. Me haces responsable de que esa pareja no puede tener hijos por las ‘circunstancias terribles que ha pasado Rocío Carrasco'", recordaba.

"Desde aquí, te informo, que como bien dice la sentencia, como bien recalca el Tribunal Supremo, no hay nexo causal entre el padecimiento de Rocío Carrasco con lo referente a mi persona. Comentándote esto, te informo desde aquí que voy a demandarte por lo que has dicho".

"Mi paciencia se agota, pero vuestra libertad de opinión deja de serla en el momento en el que entráis en la difamación. Y espero, confío, que tengáis buena memoria y que todo aquello que habéis dicho en tantísimas horas en cada uno de los programas de televisión en los que habéis participado, seáis capaces todos de recordarlo. Y que le deis las explicaciones oportunas a su Señoría”, anunció. "Que no hagáis como aquella gran periodista- presentadora, que cuando llegó a sede judicial, se le olvidó absolutamente todo. Me refiero a Carlota Corredera".

"No voy a permitir ninguna difamación más. De lo que me has culpado, de lo que me has hecho responsable, es algo que vas a tener que demostrar. Y espero que vayas con testigos", terminó diciendo.