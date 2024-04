La reacción de Carmen Borrego a la exclusiva de su hijo en la que la ponía verde junto a su nuera no ha sido lo que se esperaba. La templanza de la colaboradora al conocer la información de la mano de su hermana Terelu ha sorprendido a muchos.

Ahora 'Conexión Honduras' ha desvelado cómo fue su actitud en el momento en el que se apagaron las cámaras y el programa se fue a publicidad. Las dos colaboradoras se pusieron al día en una conversación inédita que ha visto la luz este domingo.

"Chica, qué llegada. Es que estoy trastornada ahora mismo", le decía Carmen Borrego a su hermana. "Es para estar trastornada. Yo ayer cuando estaba en una reunión y empieza el móvil, porque lo tenía en silencio… Yo vi la portada y se ve con las cosas que se emitió de los audios. Nosotras no dijimos nada de los audios, nos lo hemos callado todo y no dijimos una mala palabra", aseguraba Terelu Campos.

Ambas se acordaban de María Teresa Campos y cómo estaría ella gestionando la situación ahora- "Seguro que debe de estar revolviéndose ahí arriba o dónde esté la pobre", decía Borrego. "Menos mal que está muerta. Bueno, no hubiera tenido cojones de hacer esto con mamá viva", apostillaba Terelu.

Carmen Borrego también dejaba claras las dudas que le genera la supuesta separación de su hijo y así se lo preguntaba a su hermana. "No lo sé. Me separo, pero me quiero mucho, pero no me quito la alianza… No sé. Es que de la separación hablan dos mierdas", le explicaba Terelu. "Pero si se han separado, ¿por qué hacen la exclusiva? Estaban locos por hacer una exclusiva porque ha sido irme y han hecho la exclusiva", se preguntaba Carmen. "No conozco a nadie que haya hecho una exclusiva para arrepentirse de una exclusiva".

"Yo sabía que estaba pasando algo con él, sabía que estaba pasando algo. A mí uno de los ataques que me dan es porque sabía que algo estaba pasando, desveló entonces Carmen Borrego sobre su estado anímico en 'Supervivientes'. "Y sabían que te ibas a poner muy dramática con la separación. Por eso dicen the fucking show", le aseguró la mayor de las Campos. "Pues fíjate que chasco se han llevado", sentenció Carmen Borrego.