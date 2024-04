No siempre se puede ganar, pero entrar en el top 3 sabe casi a victoria. O al menos eso debería de pensar Bruno Vila, de los Mozos de Arousa, que ha conseguido el bronce en la final de "Bailando con las Estrellas", por detrás de Adrián Lastra, segundo clasificado, y la flamante ganadora, María Isabel.

El paso del galleo por el talent no ha estado exento de idas y venidas. Sonados han sido sus encontronazos con el jurado. Para ninguno de ellos, el miembro de los Mozos de Arousa es merecedor de su plaza en talent, algo que lerecordaron en cada programa. A pesar de esas pésimas valoraciones, el gallego se ha ganado una plaza en la final gracias al apoyo de público.

Si bien es cierto que Bruno Vila muestra más dotes para adivinar palabras en 'Reacción en cadena' que con el baile, su actuación en el exitoso programa no ha desmerecido en absoluto. El mismo describía en su cuenta de Instagram la experiencia como "dura, intensa y divertida", al mismo tiempo que daba su opinión sobre la victoria de María Isabel.

"Mi gente, no sabéis lo mucho que he aprendido en esta experiencia.Ha sido dura, intensa, divertida. Me ha costado muchísimo bailar pero cada cosa que iba consiguiendo era un éxito personal muy grande", comenzaba el gallego para continuar asegurando que considera la tercera plaza un " puestazo, compartiendo el podium con dos grandes bailarines amateurs que son @adrian_lastra y nuestra ganadora @mariaisabelamqs a la cual tenemos todos que felicitar porque ha hecho un gran concurso junto a su pareja @luismontero_dancer".

Más agradecimientos

Bruno Vila ha proseguido con los agradecimientos. "Nada de esto hubiese sido posible sin @martablan.co que no solo ha sido maestra de baile sino un apoyo a nivel emocional muy grande en esta experiencia por la que siempre le estaré agradecido. No me puedo olvidar de dar las gracias a @mediasetcom por elegir como una de sus grandes apuestas de la temporada un programa artístico, gracias por incluirme en él. Gracias a ellos y a la productora @bulldog que fue quien lo llevó a cabo, su maravilloso equipo siempre nos ha estado cuidando".

Con todo, su mención más sentida ha sido para sus seguidores más fieles. Por último os doy las gracias a todos los que de una forma incondicional nos habéis votado semana tras semana. Habéis sido mi fuerza y soporte, os quiero. Gracias por el vínculo tan bonito que hemos creado."