La continuidad de Carmen Borrego en 'Supervivientes' está en el aire. La colaboradora está pasando por un bache de salud que la tiene apartada de sus compañeros hasta que el equipo médico decida qué ocurrirá con ella.

La mente le está jugando una mala pasada y la llegada a la playa ha supuesto para ella un choque con la realidad. El recuerdo de María Teresa Campos está pesando mucho y su ánimo está en sus horas más bajas. Para intentar ayudarla, el programa ha puesto a su disposición a una psicóloga y le ha permitido hablar con Terelu Campos.

La presentadora ha regresado a la cadena después de su sonada salida de 'Sálvame' y de convertirse en uno de los rostros vetados para apoyar a su hermana Carmen y tratar de subirle el ánimo.

"Estamos muy bien, todo está bien. Estáte tranquila, todo está bien, está tranquilo. No sabes como estamos todos contigo, no sabes lo que es el chat de la familia. Estoy ahora mismo en Málaga, he podido estar hoy delante de nuestro padre Jesús El Rico y sé que él te va a proteger y que está ahí más que nunca ahora protegiéndote y que mamá también lo está haciendo. Carmen eres el alma de Supervivientes, no sabes lo que es el país contigo y con este pedazo de programa. Para todo, de Carmen se habla de todo", le dijo en una llamada telefónica.

"Está siendo muy duro, pero para mí una experiencia que guardare en mi corazón para siempre, pero quiero transmitir que llegue a donde llegue, ese me ha ayudado a superar tantas cosas. Yo no era capaz de hacer muchas cosas y gracias a este programa me he dado cuenta de que soy capaz de hacer mucho más de lo que creía", comentó Borrego.

"Cuando nos ha pasado lo que nos ha pasado, la vida continúa y continúa y de repente te ves sola en una playa y piensas que ella te está esperando y te das cuenta de que no te está esperando y eso ha sido lo que a mí me ha hecho meter la cabeza y me he dado cuenta de que no va a estar nunca", explicó sobre lo que le está pasando.

La conversación de ambas terminó con una bonita declaración de amor con la que quisieron dejar claro la relación que existe entre ellas. "Quiero aprovechar ahora que nos está viendo mucha gente, mucha gente que dice muchas cosas sin tener ni puñetera idea. Que sepa todo el mundo lo que te quiero, que sepa todo el mundo lo que te necesito y que te quiero a mi lado siempre", le dijo Carmen Borrego.

"Yo eso es algo que tengo claro, nunca he dudado de nada de eso y nadie más que nosotras sabemos lo que siente la una por la otra", respondió Terelu muy emocionada. "Sabes que te quiero con locura, que me gustaría que disfrutaras. Una vez pasado lo peor, que son las tres primera semanas, ahora te permitieras que tu cuerpo empieza a adaptarse como el resto de los compañeros", terminó diciendo.