El hambre en 'Supervivientes' es el peor enemigo de los concursantes. A las condiciones en las que tienen que vivir durante el tiempo que resisten en Honduras, le tiene que sumar la falta de alimento que en la mayoría de los casos, les debilita y les genera un montón de problemas.

Todo se encuentran en sus horas más bajas y cualquier alimento se convierte en un auténtico manjar para ellos. Para todos menos para Claudia, que en las últimas horas ha hecho saltar las alarmas entre sus compañeros por el problema al que se está enfrentando con la comida.

Todo comenzó cuando Arantxa del Sol se percató del bajón que estaba sufriendo Claudia. No tardó en avisar a Mario, su pareja, para que acudiera. "¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?", le preguntaba a su novia. "La barriga, la cabeza... todo. No me puedo levantar", le decía ella con un hilo de voz.

Lo curioso es que la concursante aseguró que la comida le estaba dando asco, una confesión que llamó mucho la atención de Carmen Borrego. "¿No estarás preñada no?", le preguntó la colaboradora.

"¡Ah, qué guay!", aseguraba Aurah. "¿Te imaginas?", se preguntaba Claudia desde el desconocimiento total y dando rienda suelta a la imaginación.

El asco que Claudia está sintiendo por la comida ha levantado varias especulaciones al respecto y ha sorprendido incluso a antiguos concursantes. "En mi edición jamás lo escuché. Ahí nos morimos de hambre", aseguró Suso sobre su paso por el concurso.

Por el momento todo se ha tratado de una especulación y no hay nada confirmado. Habrá que esperar para ver como evolucionan las semanas y comprobar que es lo que realmente le ocurre a Claudia.