Zayra Gutiérrez está de vuelta en España. La hija de Guti ya está en casa después de un breve paso por 'Supervivientes' y tener que abandonar por un problema de salud que le ha impedido continuar con la aventura.

En una de las pruebas de recompensa se lesionó y tras pasar varios días en observación, el programa decidió poner fin a su paso por 'Supervivientes'. Ahora ya está en casa y ha querido compartir con sus seguidores cómo se encuentra.

"Desgraciadamente ya estoy de vuelta y digo desgraciadamente porque es lo que menos me apetecía, quería luchar, estar allí hasta el final del concurso, ganar... Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia, pero como veis sigo en reposo y me quedará un tiempecillo", ha comenzado diciendo.

"De momento estoy con calor y en tratamiento. Me han detectado una hernia y por eso me dio lo que me dio y me lesioné", ha desvelado asegurando que ahora su objetivo es recuperarse y poder retomar su rutina y en cuanto pueda, comenzará a ir al fisioterapeuta para poner fin a su problema de salud y poder participar en la próxima edición de 'Supervivientes'.

"A la gente que dice que he ido a hacer el ridículo y que soy una 'nini' pues tengo que decirles que yo no he querido abandonar en ningún momento porque mi sueño era ir a 'Supervivientes' para que me vierais tal y como soy. No ha podido ser por un tema de salud y no porque yo haya querido abandonar", ha añadido.

Marieta llega como sustituta de Zayra

"Viene con ganas, con muchísimas ganas, es guerrera y la conocéis perfectamente. Tiene intención de ponérselo muy difícil a todos sus compañeros y si pensabais que Ángel, Aurah y Carmen pueden callarla, pues no se la calla ni debajo del agua", anunciaba Sandra Barneda en 'Conexión Honduras'.

Es puro fuego, pura hoguera, ¿os suena? Que entre la nueva concursante de ‘Supervivientes'", decía mientras Marieta entraba en plató. "Estoy temblando. No me lo creo, estoy asimilándolo. Solo te digo… cómo las lío Sandra", anunciaba la nueva concursante.

La joven de 'La isla de las tentaciones 7' pondrá rumbo a Honduras después de un paso por las playas del Caribe de lo más polémico y comentado. Marieta inicia su aventura en 'Supervivientes' antes de que se desconozca el desenlace de su paso por la isla, que se emitirá este miércoles.