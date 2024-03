Los baches de Carmen Borrego en 'Supervivientes' están siendo una constante desde que llegó al concurso. La colaboradora ha hecho el amago de abandonar en varias ocasiones e incluso llegó a montarse en la barca para poner fin a su paso por Honduras.

El equipo médico está muy pendiente de ella porque ha sufrido varios ataques de ansiedad. El último de ellos obligó a los expertos a intervenir y tuvo que ser apartada de la convivencia.

"La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien, físicamente se encuentra bien, pero no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso", le anunciaba Sandra Barneda el pasado domingo.

Su continuidad en el concurso sigue en el aire, pero quizá no por su salud. En las últimas horas, ha salido a la luz una información de su familia que puede poner en riesgo su concurso.

Tal y como publica la revista Semana, su hijo José María Almoguera se divorcia de su mujer Paola Olmedo. El hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer han decidido seguir caminos por separado después de no poder superar los problemas que arrastraban y lo hacen solo nueve meses después de que naciera su primer hijo y a menos de dos años de celebrar su segundo aniversario de boda.

Por el momento Carmen Borrego desconoce está información y no está muy claro como se tomará esta noticia bomba teniendo en cuenta que la todavía mujer de su hijo fue la responsable del sonado distancimiento entre ambos.

La reacción del resto de la familia

Terelu Campos ha regresado a Telecinco para apoyar a su hermana y enviarle un mensaje de ánimo. En su conexión con 'Supervivientes' también se ha pronunciado sobre el inesperado divorcio del hijo de Carmen Borrego.

"Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. No voy a hablar de mi sobrino porque nunca lo he hecho", se limitó a decir. "Si ni siquiera me pertenece la vida de mi hija, que gobierna su vida y toma sus decisiones, imaginaros lo que eso significa para mi sobrino".