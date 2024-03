Carmen Borrego sigue dando de que hablar en 'Supervivientes'. A la colaboradora la experiencia le está viniendo grande y cada dos por tres amenaza con dejar el concurso. Desde su llegada a Honduras ha hecho frente a varios problemas de salud, pero las condiciones en las que están viviendo ahora le han hecho estallar.

"No puedo más, me cago en la puta. ¡Yo no vengo a un sitio así! Me muero de miedo, me muero de miedo", se desquiciaba. "Por favor, sacadme de aquí", imploraba al programa visiblemente nerviosa.

"No voy a estar aquí sin hacer pruebas, sin hablar, sin moverme y tirada. Me parece lo más honrado… A mí me enseñaron a no hacerlo mal. No tengo fuerzas, estoy súper mareada", explicaba la hermana de Terelu Campos.

Sus compañeros intentaron hacer todo lo posible para animarla y evitar que tomara la decisión de poner fin a su concurso, pero Carmen hizo oídos sordos y comunico su decisión de abandono. "No tengo fuerzas físicas ni mentales para seguir aquí", comunicó activando el protocolo de abandono.

La organización envió una barca a por ella y permitirle poner fin a su estancia en Honduras, pero cuando todos sus compañeros ya daban por hecho de que había decidido abandonar, Carmen Borrego sorprendió regresando. "Ya me ha visto el médico y ya me he quedado tranquila", les explicó a su llegada.

Carmen Borrego: ME VOY #ConexionHonduras2



Vuelve a los 20 minutos después de comerse un chuletón y fumarse medio paquete de tabaco: pic.twitter.com/mw1gKdhfuc — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) 17 de marzo de 2024

"Lo de Playa Condena está siendo muy duro, pero también han estado mis otros compañeros. Creo que hasta ahora he estado súper fuerte psicológicamente, sigo estando fuerte, pero estoy muy débil físicamente y llega un momento que cualquier cosa te parece un auténtico mundo. Si me ves ahora mismo me podría caer al suelo, pero aquí estoy", terminó diciendo sobre su decisión de abandonar.

La salida de la playa de Carmen Borrego ha levantado las sospechas entre los espectadores que han empezado a apuntar a un posible favoritismo por parte de la organización.