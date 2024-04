“Mi enfermedad me dejó sin sonrisa, pero ellos me la han devuelto”

“Cuando Pilar vino a nuestra Clínica nos encontramos con la paciente más polimedicada que había visto en mis casi 30 años de trayectoria: había tenido cáncer y fibromialgia y había sido tratada con diferentes medicamentos muy agresivos, por lo que era necesario desintoxicar todo su organismo para poder trabajar con los implantes” así comienza el Dr. José Luis Torres, Director Médico de la Clínica Torres (en García Barbón, 32) su conversación con Pilar Alonso, paciente que ha protagonizado uno de los casos más complejos de reconstrucción de boca y que ahora llama “casa” a este centro de odontología.

Pilar Alonso: Encontré al Dr. Torres hace 22 años, cuando yo todavía estaba con mi linfoma. Mi quimio no me afectó a la caída de pelo, pero sí de dientes: se me rompían, se quedaban en raíz. Y al acabar el tratamiento no podía ponerme nada porque tenía tocado el hueso: no podía usar implantes, así que me puse una pieza de quitar y poner. Pero yo sabía que eso tenía una vida limitada. Esta vez sentí que era el momento: estaba mentalizada. Cuando llegué a la Clínica Torres en enero sabía que en ese instante mi vida empezaba a cambiar. Que saldría de aquí con mi salud mental y física renovada.

"El Dr. me miró a los ojos y me dijo 'tranquila, confía en mí', y decidí ponerme en sus manos. Unas manos a las que estoy agradecida"

Dr. Torres: Desde el punto de vista técnico, en estos casos lo principal es hacer una anamnesis (una historia clínica y recogida de datos de toda la información del paciente), analíticas y un TAC para diagnosticar y planificar de la forma más fiable cuál es el estado de la boca, cuáles son los problemas y cuáles serán las soluciones. Así, a través de una predicción digital, podemos asegurar con total confianza el resultado final. Por otro lado, el nivel emocional es muy importante, surge esa energía en la que la paciente siente la profesionalidad y años de experiencia. Hay que dar confianza y sentirla. Es importante hacerlo para que el paciente se sienta identificado y se minimice cualquier tipo de duda.

Pilar Alonso: Yo esa confianza la encontré desde el primer minuto, en la primera consulta. Me hablaste con la verdad. Te decía que me sentía a la deriva, entraba en un bucle del que no podía salir, y sabía que quería gestionarlo y prepararme mentalmente, ponerme en vuestras manos. No es fácil abrir tu boca, es tu autoestima, abres tu alma. Y que todo el mundo te vea es difícil, pero sabía que tenía que pedir ayuda. El primer día fue lo más complicado, pero tras el primer shock el doctor me cogió de la mano, me miró a los ojos y me dijo “tranquila, confía en mí”. Y decidí ponerme en sus manos. Unas manos a las que estoy agradecida.

"En Torres no te dejan sufrir, ponen tu tranquilidad por delante"

Dr. Torres: Nosotros, como la tripulación de un barco en un mar complicado y con obstáculos, trabajamos como un equipo: todos los miembros son importantes y deben funcionar a la perfección para dar lo mejor al paciente.

Pilar Alonso: Gracias a todo el equipo lo llevé fenomenal, cicatricé muy bien: en Torres no nos dejan sufrir, ponen tu tranquilidad por delante. Por eso, para los que tengan dudas sobre venir, que lo hagan, porque te sientes en casa. Siempre que vengo, a todo el equipo, se lo digo: “Gracias, gracias y enhorabuena por tu saber hacer”.