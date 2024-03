Raúl, Borja y Bruno, más conocidos como 'Mozos de Arousa' están arrasando con su participación en el programa 'Reacción en Cadena'. Lo suyo es un auténtico fenómeno de masas y así se ha demostrado con la imparable popularidad que está ganando el trío más querido de la televisión actual.

Los tres juntos forman un equipazo difícil de vencer y, más allá de la pantalla, se muestran cercanos y encantadores con su público.

En esta ocasión, los 'Mozos' han visitado un conocido podcast llamado 'No todo vale', donde pudimos conocer más detalles de su vida y de su paso por el programa que les ha cambiado la vida. Durante la entrevista, los jóvenes se atrevieron a contestar a una de las preguntas más repetidas por sus seguidores, disipando así las dudas que los espectadores tenían sobre el programa de televisión.

De hecho, fue Raúl el que no dudó en mostrarse sorprendido por la pregunta del entrevistador, asegurando que "es la pregunta que nos hacen con más frecuencia". Y es que los espectadores son de lo más observadores, por eso no comprendían este misterio: "¿Por qué os ponen cascos?", interrogaba el presentador.

Los 'Mozos' aclaran las dudas

"Cuando me dicen: "tengo una duda del programa", ya digo "no me digas más..."", se reía Raúl.

Y es que al parecer hay mucha curiosidad detrás de este dato. El propio Santamaría fue el encargado de desvelar el misterio: "Los cascos los ponen porque es un programa con público, lo que intentan es que estemos un poco aislados del ruido, que estemos concentrados", confesó.

La intención del programa es que los jugadores estén lo más concentrados posible en la prueba, sin ruidos de fondo que pueda desviar su atención: "Es una prueba en la que se decide el dinero que te llevas, y el público está detrás…", explicó el joven.

Y parece que el objetivo se cumple porque Borjamina, otro de los intregrantes del trío aseguró que "no se oye ni al de al lado". Excepto, claro está, cuando tienen que comunicarse entre ellos, en ese caso "o cuando pedimos el comidín, en esos casos el equipo de sonido nos conecta a los tres", zanjan.