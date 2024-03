La llegada de Zayra a 'Supervivientes 2024' ha sido bastante accidentada. La hija de Guti no terminó de adaptarse a las duras condiciones del concurso. La falta de comida se le estaba haciendo muy dura y en su lucha por comer, se lesionó en una prueba de recompensa.

Después de una dura prueba de recompensa la concursante se quejó de ciática. De hecho, tuvo que ser sujetada por dos compañeros para poder ponerse en pie. El programa decidió enviarla al departamento médico para una revisión, que terminó con la decisión de apartarla de la convivencia durante unos días.

"La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España", anunciaba el programa y comunicando que Zayra Gutiérrez tiene que poner fin a su paso por 'Supervivientes'.

"Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo", aseguró la concursante al conocer la decisión del programa, visiblemente emocionada.

"Os juro que el año que viene estoy aquí", advertía al programa. "Si mi chico quiere estaremos aquí los dos", aseguraba anunciando que si el programa se lo permite, el próximo año estaría dispuesta a regresar con su pareja.