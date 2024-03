A los concursantes de 'Supervivientes' les está costando un poco hacer fuego. Por ese motivo, el programa ha querido ayudarles a conseguirlo sometiéndoles a una prueba. 'Tierra de nadie' ha enfrentado a los dos grupos en una prueba de recompensa dura y que solo tendría un ganador.

Unidos por una cuerda atada a sus respectivos arneses, los concursantes debían tirar para clavar una bandera en un lado u otro del rectángulo en el que se estaba desarrollando la prueba. Tras varios combates, Ángel Cristo daba la sorpresa anunciando que él no iba a participar por su grupo.

"Yo esos latigazos en la cadera no los puedo sufrir. Me he quitado el arnés porque yo esa prueba no la voy a hacer. No puedo. Yo tengo una enfermedad y no puedo correr el riesgo", anunciaba para sorpresa de todo antes de explicar que sufre espondilitis anquilosante, heredada de su padre.

Sabe a lo que va, sabe las pruebas que hay y hoy viene con estas? Yo soy la organización y LO EXPULSO.



Queremos Supervivientes que al menos lo intenten, no que tiren la toalla sin al menos intentarlo #TierraDeNadie1 pic.twitter.com/DSRridQuSQ — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) 11 de marzo de 2024

"Además de que tengo los meniscos rotos y operados. No es que no me sienta capaz, es que no quiero correr el riesgo de no seguir en el concurso. Yo os pido disculpas, pero no lo puedo hacer. Es un tema de salud, si no lo queréis entender...", espetaba el concursante.

"Ya sabes que 'Supervivientes' es un concurso en el que las pruebas físicas son altamente exigentes. Me imagino que sabías antes de venir, que te ibas a tener que enfrentar a esto", le dijo Carlos Sobera visiblemente molesto ante la actitud de Ángel Cristo.