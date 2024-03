'Supervivientes 2024' ha regresado por todo lo alto de la mano de Jorge Javier. Tras meses apartado de la pequeña pantalla tras su último batacazo televisivo con 'Cuentos Chinos', el presentador ha vuelto y con una gran expectación.

La audiencia aguardaba con ansia la vuelta de uno de los presentadores más queridos y polémicos de la televisión y prueba de ello fue su entrada triunfal en plató. Las ovaciones y los aplausos pusieron todo patas arriba ante un emocionado Jorge Javier que quiso agradecer todo el cariño.

Tantas eran las ganas de su vuelta a la pequeña pantalla que el programa cosechó unas cifras de audiencia que ya no se recuerdan en televisión. El estreno de 'Supervivientes' fue todo un éxito y sobre ello ha reflexionado el presentador en su blog de la revista 'Lecturas', donde desveló el curioso aviso que recibió unos días antes de su regreso y que le dejó claro que esta nueva edición iba a triunfar.

"Sabía que el estreno de ‘Supervivientes’ iba a ir bien. Rectifico. Sabía que el estreno de ‘Supervivientes’ iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda. Y no solo porque la gala estaba estudiada al milímetro y por mis méritos. No. La cuestión es mucho más prosaica. Me avisaron mis dientes", comenzó explicando.

"Siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda. Me sucedió el día antes de comenzar la universidad. Al darle un mordisco a un bocadillo que me había preparado mi madre uno de los dientes frontales se quedó en el intento. El día antes de empezar ‘Sálvame’ me sucedió lo mismo con otra funda delantera", recuerda.

"Dos días antes de estrenar ‘Supervivientes 2024’ también tuve que ir a verla. Un diente, que se me movía. Antes de que se consumara la tragedia acudí para que me lo despegara y lo volviera a pegar. Y aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de ‘Supervivientes 2024’ iba a ser de órdago: no solo me tuvo que despegar un diente, sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio."

"Me los pegó de manera provisional y voy a tener que estar yéndola a ver para hacerme una endodoncia, un implante y no sé qué historia más. A mucha gente esto le parecerá una tragedia. A mí me proporciona descanso. Es la manera que tiene el universo de decirme que esté muy tranquilo, que la edición va a ser un éxito."

"La vida te habla, pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta", terminó diciendo dejando claro que con esta señal sabe que el programa irá muy bien.