'Sálvame' está de vuelta. Cuando está a punto de cumplirse un año desde que Telecinco decidió cancelar la emisión del programa tras 14 años en la cadena, la productora ha recuperado el formato para los fans del programa.

Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Kiko Matamoros, dan el salto al directo en 'Ni que fuéramos Sálvame' y con motivo de su estreno, algunos de sus protagonistas han empezado a hacer promoción del espacio que llegará a las redes sociales el próximo 15 de mayo.

Víctor Sandoval ha visitado el pódcast de ‘Querido Hater’ de Malbert. El excolaborador de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista en la que no se ha mordido la lengua y ha despotricado contra Mediaset y Ana Rosa Quintana.

El presentador quiso saber si la cancelación de ‘Sálvame’ fue una decisión politizada. "Absolutamente, desde que los partidos políticos se meten en el entretenimiento… También es una decisión política que Ana Rosa esté por la tarde. Y ahora a ver cómo la levantas, la levantarás en septiembre si la quieres levantar, que yo creo que la levantarán porque lleva mucho tiempo sentada tiene que darse un paseo", espetó.

"Es súper fracasAR. Ahora es 'HostiAR'. Su programa me parece antiguo, no me interesa la opinión de gente que hay ahí, me gusta ver profesionales y gente que aporte", dijo sin miramientos. "¿No decía que si hacía menos de un 14% se iba?", preguntó afirmando que lleva ocho meses esperando su adiós.

"¿Te acuerdas cuando me decías: 'átate las manos', 'átate las manos'...?", preguntó dirigiéndose a la presentadora. "Porque yo soy muy de moverlas", explicó afirmando que era lo que le decía Ana Rosa cuando trabajaba con ella.

Su experiencia en 'Supervivientes'

Pero Ana Rosa no fue la única que recibió dardos directos de Víctor Sandoval. El colaborador también habló de su paso por algunos de los realities de Mediaset.

"Yo, cuando he tenido que ir a algún reality, sí la he tenido. En ese reality la presentadora del debate no quiso decir lo que tenía que decir, porque sabía que no podía, pero los colaboradores entraron como hienas contra mí, aun sabiendo que yo me tenía que ir porque ya había cumplido con lo que debía. Si luego la cadena quería continuar porque funcionaba, haberlo pensado antes yo ya me iba".

"Yo pasé hambre, lo pasé fatal, pero pasan cosas que no salen. Por ejemplo, yo me desmayo, me caigo redondo y no hay cámaras. Cuando me encontraron me hicieron actuar, porque no estaba grabado. Luego me decían: 'Se ha tirado, se ha tirado', ¡claro!, porque no grabaron cuando me había desmayado. Son cosas que se pierden y no quieren que el espectador se lo pierda", destapó.