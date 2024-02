'Sálvese quien pueda' llegó a Netflix este viernes 10 de noviembre. A las 21:00 horas arrancará el debut de Belén Esteban, Lydia Lozano, María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval en Miami.

Los tres primeros episodios en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida, arrasaron desde el momento de su estreno. Algo que ha llevado a sus protagonistas a promocionar el reality como si estrellas de Hollywood se tratasen.

La visita de Belén Esteban y kiko Matamoros a la resistencia dejó algunas declaraciones relacionadas con el final de 'Sálvame'. "Nos echaron de Telecinco", espetó Kiko Matamoros rápidamente. "No digas eso", le susurró Belén Esteban sin poder disimular la incomodidad.

Un saludo a todos los redactores del corazón que estén viendo esto y un abrazo a todos los directivos de Mediaset a los que les reenvíen este vídeo.

Ahora el que se ha pronunciado ha sido Kiko Hernández. El colaborador se había mantenido en silencio durante todo este tiempo, pero ahora ha querido ir un paso más allá y hablar sin filtros en una entrevista en 'The Objective'.

"No creo que sea correcto, más con unos trabajadores, con los que tienen ahí 14 años trabajando. Creo que no es la opción más correcta, pero si lo decidieron así, yo hago entretenimiento, yo hago diversión. Yo tengo cuatro horas donde me pongo el disfraz de mono de payaso y tengo que entretener a un montón de gente. Y luego ya en esos temas, pues mira, cada uno en decisiones empresariales, yo ahí no me meto", comentó sobre la forma en la que la cadena decidió prescindir de ellos.

"Cada empresa puede hacer lo que le dé la gana como le dé la gana. Hemos disfrutado durante muchísimo tiempo del apoyo de Mediaset, todos los recursos que teníamos que tener. Y decidieron hacerlo así. Yo no soy nadie para decir me parece bien, me parece mal, creo que es una idea empresarial."

EL PURGATORIO | Kiko Hernández: «Lo de 'hijo de fruta' me lo inventé yo».



Por Carlos Padilla



— THE OBJECTIVE

"Estas decisiones se toman y de pronto hoy no estás, pero mañana estás y pasado no estás y al otro estás. Y creo que no se puede morder la mano que te ha dado de comer durante tantos años. Si ahora mismo han tomado una decisión editorial, una decisión de prescindir de ciertas personas, pues a lo mejor el día de mañana eso se revoca. Y si ven que las audiencias o lo que sea no les funciona, pues a lo mejor vuelven a llamar a los titiriteros que hemos entretenido tanto tiempo a tanta gente", añadió dejando abierta la posibilidad de que Telecinco se vea obligada a volver a recurrir a ellos en un futuro.

"Decir telebasura es que hay gente que consume basura. Y entonces si leo ese artículo y si yo soy de los dos millones de españoles que veo Sálvame, digo 'qué hijos de puta me están diciendo que yo como basura, me está insultando'", sentenció.