Asraf Beno ha regresado a la televisión para convertirse en concursante de 'GH DÚO. El marido de Isa Pantoja ha vuelto a un reality, esta vez acompañado de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, con la que tuvo algún que otro enfrentamiento durante su paso por 'Supervivientes'. Ambos buscan resolver sus rencillas en el concurso.

No es la primera vez que Asraf se suma a un reality en Telecinco, aunque en esta ocasión, habrá algo diferente y es que su mujer, Isa Pantoja no estará en plató para sacar la cara por él. La hija de Isabel Pantoja ha decidido poner sobre la mesa otras prioridades y no ser su defensora.

"¡Saltaré como una leona para defenderle! No estaré en plató porque mi hijo me necesita", dijo en su última entrevista en la revista 'Lecturas'. En esta ocasión, la colaboradora ha preferido seguir el concurso de su marido desde su casa junto a su hijo Alberto.

A pesar de no estar presente en plató, Isa no ha querido que Asraf se sienta solo y por eso ha tenido un romántico gesto con su marido con motivo de su quinto aniversario como pareja.

¡QUÉ EMOCIÓNANTE ha sido este momento! 🥹 Asraf lee la carta que Isa Pantoja le ha enviado por su aniversario 💘 ¡Qué viva el amor! #GHDúoDBT2

"Feliz aniversario, cari. Parece mentira que hayan pasado cinco años y justo ahora estés donde nos conocimos, donde empezó todo. Te echo de menos, pero es como si estuvieras conmigo porque Alberto y yo te vemos siempre en el 24 horas. Eres el amor de vida, aprovecha y disfruta lo bueno y lo malo. Este aniversario no lo podemos vivir juntos, pero piensa que cuando salgamos haremos todos los planes que dejamos pendientes. Te amo", decía la carta que Isa le hizo llegar.

"Te amo muchísimo, te echo mucho de menos. Pienso en ti cada día, en todos los momentos que vivimos aquí", le dijo Asraf entre lágrimas y recordando el momento en el que ambos se conocieron en televisión.