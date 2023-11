Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer. La pareja celebró su gran día el pasado viernes 13 de octubre, en una ceremonia en la que sellaron su amor ante 140 invitados. Aunque oficialmente se habían casado unos días antes, quisieron celebrar por todo lo alto rodeados de amigos y familia.

La boda generó una gran expectación, sobre todo por la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Isa no contó con la presencia ni de su madre ni de su hermana, pero tal y como ha desvelado a la revista 'Lecturas', no quiso centrarse en los que no estaban. "He intentado no pensar en las ausencias, no voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por todas las personas que vienen. Tengo mucha gente, entre otros mi hijo, que va a estar aquí, que me quiere, me adora”, comentó. "Tengo motivos para sonreír."

Aunque ella ha puesto todos sus esfuerzos en disfrutar, ha sido inevitable no pensar en la ausencia de su madre y su hermano. Aunque ninguno la acompañó en su día especial, la revista 'Lecturas' quiso saber si al menos su madre, se puso en contacto con ella tras el enlace y su respuesta fue tajante. "No", respondía, según recoge la revista, con un "hilo de voz" que "supuraba pena".

¿Por qué decidió no ir Isabel Pantoja?

El periodista Antonio Rossi ha dado la respuesta sobre el verdadero motivo por el que la tonadillera tomó la drástica decisión de no asistir.

"Es una cosa de dos, ni toda la responsabilidad es de Isa ni toda la responsabilidad es de Isabel Pantoja'', comentó Antonio Rossi. ''Recordad Isabel Pantoja se enteró por la revista ''Diez Minutos' que su hija se había casado con Alejandro Albalá, y habían pasado muchos meses, no se lo dijo a su madre ni se lo compartió... quiero decir, que no se puede poner solo la pelota en el tejado de Isabel, es una cosa que está enconada. Le da igual la boda'."

"A mí me consta que Isabel está enfadada porque Isa ha invitado a ciertas amigas de Isabel que en su día tenían muy buena relación y ahora ya no la tienen... y estas van a la boda'', comentaba Kike Calleja. ''Le da exactamente igual quien vaya o no a la boda, no le importa que vaya Jorge o Dulce, está en otro campo totalmente diferente que en pensar en la boda de su hija'', replicaba Rossi.

"En ningún momento tenía pensado ir, tenía que haber pasado una conversación seria entre las dos porque hay un cubo lleno de muchísimas cosas que nunca han solventado, entre otras que no se enteró de que su hija se había casado con Albalá'', sentenció Antonio Rossi.