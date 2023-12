Era inminente, pero el logro que todos los seguidores de 'Reacción en Cadena' deseaban se estaba haciendo de rogar en las últiams semanas. Sin embargo, por fin, los Mozos de Arousa consiguieron superar la ansiada barrera del millón de euros en el programa presentado por Ion Aramendi. Tras una semana anunciándolo a bombo y platillo, los concursantes hicieron su parte.

Los 'Informativos Telecinco', 'Así es la vida' e incluso 'TardeAR' anunciaron en sus espacios el inminente logro de los arousanos en la tarde-noche de ayer y así fue. Raúl, Borjamina y Bruno, el trío gallego más famoso del momento, superaron a Nieves, Tere y Ana, "Las güelis", un trio de asturianas que pusieron las cosas difíciles en las primeras pruebas de 'Reacción en Cadena'.

Pero la experiencia es un grado y, demostrando el porqué de tantos programas consecutivos, los Mozos de Arousa le dieron la vuelta al marcador con "el centro de la cadena" y "una lleva a otra", dejando el marcador en 12 a 8.

Uno de los programas más emotivos hasta el momento

Así, los gallegos llegaron a la "última cadena" con 125.000 euros y, tras dos fallos, a la "última palabra" con 31.250 euros. Por el camino, superaron los términos ocultos entre los dos eslabones previos al que a la postre sería el definitivo. Había que averiguar la palabra relacionada con "MANO" y "VIGO". Era el turno de Rául, y tras algunas dudas, cayó en la solución, resolviendo con acierto la incógnita que se escondía entre los dos eslabones: "CABALLERO", dijo, "por el cuadro del 'Caballero con la mano en el pecho', y por el alcalde de Vigo, Abel Caballero", explicó. Ion Aramendi refrendó al concursante.

El siguiente eslabón a "VIGO" era "PUEBLO", y en este caso Borjamina lo tuvo claro: "Me viene Celta, por el Celta de Vigo y por Pueblo Celta", apostó tajante. Si bien, planteó una pequeña duda, por si la palabra oculta podría ser "CIUDAD", pero "en este caso, me tengo que decantar por el Celta, no me lo perdonaría", agregó. El término era el correcto. Y así, los Mozos llegaron a ultimo paso de la cadena con esos 31.250 euros en juego.

Debajo del primer eslabón, "PUEBLO", la palabra oculta empezaba por "MO" y acababa por "A". No se ponían de acuerdo. así que prefirieron comprar el eslabón misterioso: era la "REVOLUCIÓN FRANCESA". Bruno apostaba por "MONARQUÍA", pero Raúl sentía que le pegaba más "MODERNA", término propuesto por Borjamina, por ser la revuelta gala, el fin de la era moderna, y por la expresión “Moderna de pueblo”. Finalmente, se ponían de acuerdo y optaron por esa palabra.

Llamadas telefónicas de sus padres

Antes de saber si su decisión era la correcta, Ion Aramendi les preguntó a quién llamarían si ganaran el millón, y los tres se acordaron de sus progenitores. Así que el programa se puso en comunicación con Ángel, el padre de Borjamina y de Raúl, al que escucharon con mucha ilusión decir que estaba muy orgulloso, como le ocurría también a Juana, la madre de Bruno, que también entró por teléfono provocando la emoción con lágrima incluída de los vilagarcianos. "¿Eres tú?”, le dijo el abogado a su progenitora, que le respondió: “Soy yo, no soy la Pantoja”, tirando de retranca.

El momento de la verdad había llegado y Ion Aramendi, no sin esos segundos de suspense, abrió el sobre. “¡MODERNA!”, exclamó con fuerza. Los Mozos de Arousa cayeron al suelo fundidos en un abrazo y el plató se convertió en toda una fiesta.

LOS MOZOS SUPERAN LA BARRERA DEL MILLÓN 💰 Y acumulan un total de 1.007.644 euros



¡Enhorabuena, chicos! ❤️👏



⛓️ #ReacciónEnCadena26D

🔵 https://t.co/qfa5gNwdRd pic.twitter.com/4EgX8xeB0E — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) December 26, 2023

El trío de concursantes gallegos hicieron historia de la televisión, al sumar en su marcador 1.007.644€ ganados en ‘Reacción en cadena’.