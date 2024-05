Sofía Suescún ha regresado a 'Supervivientes'. Después de 3 años, Telecinco le ha levantado el veto y le ha permitido viajar hasta Honduras para visitar a su novio Kiko. Una sorpresa que nadie se esperaba y que terminó con un encuentro de los más romántico entre ambos en la Palapa.

La exconcursante sorprendió a su chico que no dejó de abrazarla y besarle en todo momento. "Te he echado de menos. No pensaba yo estar tanto tiempo", le decía él sin poder contener la emoción. "Llevas dos meses como un campeón y haciéndolo súper bien", le decía ella animándole a seguir.

"Es la mejor sensación que he vivido en mi vida después de tanto tiempo, que tampoco ha pasado tanto tiempo", le decía él. Una confesión que Carlos Sobera aprovechó para ponerle en una situación un tanto comprometida.

"Ahora que estás frente a ella, no sé si hay algo que te gustaría decirle. Tú llegaste a decir que si Sofía llegaba y ha llegado, ibas a decirle algo importante", le animó el presentador. "Ya lo sabía, pero me he dado cuenta aquí que eres la mujer de mi vida, pero para siempre y quiero todo contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos. Maite la abuela, pero quiero también que nos casemos como nos gustaba a ti y a mí y lo siento Maite, pero va a pasar. Es lo que hay", le dijo él.

"Pero, ¿le vas a pedir matrimonio? Si es así, por favor, hinca la rodilla", insistía Carlos Sobera poniendo a Sofía un tanto nerviosa e incómoda. "No, no, que me pone nerviosa estas cosas. No lo hagas", le decía ella.

"No me gustan a mí esos compromisos, ni las situaciones, ni la tensión. Yo soy feliz con él desde el principio. Mi amor se ha ido transformando a unos niveles que para mí es una persona súper importante", aseguró Sofía tratando de evitar la situación.

"Bueno chicos, ¿quieres hincar la rodilla? Es la última oportunidad que te doy Kiko", seguía decía Sobera. "Que no, que no me gusta a mí eso. Además, todas las bodas aquí traen mala suerte y a la vista está", zanjó Sofía. "No somos muy de eso", añadió Kiko.

Kiko y Sofía se enfrentan juntos a la noria infernal

Después de su romántico encuentro Sofía Suescun y Kiko Jiménez se enfrentaron a la 'Noria Infernal' intentando batir el récord que Sofía hizo cuando se inauguró esta prueba en 'Supervivientes 2018' y que ha pasado a formar parte del reality.

Después de un duro enfrentamiento, la pareja no defraudó y consiguieron batir el récord superando más de diez minutos subidos a una noria de infarto.

Sofía Suescún concursante confirmada de 'Supervivientes: All Stars'

Además de para visitar a Kiko, Sofía aprovechó su paso por Honduras para confirmar que es la primera concursante confirmada de 'Supervivientes: All Stars' que llegará a Telecinco este verano.

La futura concursante pronunció sus primeras palabras, muy emocionada por su regreso. "Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé."

"Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva. De verdad, es que no te imaginas cómo de nerviosa estoy. No me imaginaba que jamás volviera a pasar esto. Estoy superfeliz, muy emocionada y hablándote desde el corazón”, terminó diciendo.