Aitana ha vuelto a visitar 'El Hormiguero' para anunciar que el próximo 29 de diciembre hará un nuevo concierto en el Bernabéu. La artista, que ya había hecho 'sold out' en la primera fecha', ha querido regalar la oportunidad a sus fans que se quedaron sin entrada de poder vivir la experiencia.

Además de anunciar esta nueva fecha, Aitana presentó también 'Akureyri', la canción que tiene junto a Sebastián Yatra y con la que ambos han querido gritar, después de meses de rumores y especulaciones, su amor a los cuatro vientos.

Han sido muchos los que han cuestionado este romance. Sobre todo por el poco tiempo que pasó desde que Yatra confirmó públicamente que ya no estaban juntos. Unas dudas que no solo le han surgido entre los fans de Aitana. Pablo Motos también ha querido indagar sobre ello en la entrevista.

"Aquí es donde hay un jaleo... Es una canción que cantas con tu ex, empezasteis a componerla durante un viaje, pero luego ya lo dejáis y yo aquí ya me he perdido", preguntó el presentador ante una incómoda Aitana. "Y todos se han perdido, ¿no? Estamos todos perdidos", dijo ella sin saber donde meterse.

"No voy a insistir mucho en esto porque sé que no es cómodo: ¿Os imaginabais que la gente, por el hecho de hacer un videoclip, iba a especular con que habíais vuelto?", insistió. "Sí, por supuesto. Hay un montón de especulaciones, pero es que, realmente, nadie sabe nada. Yo tampoco", replicó provocando las risas del público en plató.

"Es verdad que yo soy muy vergonzosa con mi intimidad. Esto es una cosa que hemos compartido los dos, como profesionales, queremos que el foco sea la canción y por supuesto que nos queremos mucho. Y a la vista está, si es muy difícil fingir. Es que es real, nos queremos un montón", confirmó ella.

A pesar de que dio más detalles de lo normal, Aitana quiso dar por zanjado el tema, al darle "mucha vergüenza" y "pasarlo mal". "Hay cosas que quieres cuidar mucho. Se mezclan cosas y es normal que la gente diga: 'Pero tía, pero esto qué es'. Lo entiendo, si yo estaría igual. '¡Pero estos dos qué!'", sentenció.