María Patiño afronta sus últimos días al frente de 'Socialité'. El próximo fin de semana, la colaboradora gallega se despedirá del programa del fin de semana después de que Telecinco decidiera prescindir de ella y de Nuria Marín como presentadoras.

La decisión de la cadena es irrevocable y llegó ya hace unos meses, pero no se hizo efectiva hasta que la productora de 'La Fábrica de la Tele' no rompió su contrato con Mediaset. Así lo comunicaron sus directores Óscar Cornejo y Adrián Madrid. "Nos lo dijeron hace mucho tiempo. No lo entendíamos. Pero, ¡qué más da! Siempre ha estado claro. Hace meses que estaba claro. Otra cosa es que nos parezca increíble", explicaron.

Los creadores de la productora no cedieron y se negaron a apartarlas. Pero, en ese momento comprendieron que su relación con el grupo de comunicación había terminado.

Se espera que las dos presentadoras dejen de ponerse al frente del programa a partir de enero. Una decisión que, según desveló María Patiño hace apenas unas semanas desconocía por completo, pero que recibe con entusiasmo. "El cambio puede dar miedo, pero más sentirse estancada", escribía en su perfil de 'X' a las pocas horas de que los encargados de 'La Fábrica de la Tele' confirmaran la noticia.

El cambio puede dar miedo pero más sentirse estancada. 🌹🌹 — Maria patiño (@maria_patino) 12 de diciembre de 2023

"Desde hace poco ha empezado a sonar el teléfono. No hay nada concreto, soy de 'La fábrica de la tele' hasta diciembre. Me encanta el directo y yo no sé si voy a poder seguir haciendo o no. Puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla", dejaba claro la presentadora hace unas semanas en la revista 'Lecturas'.

Después de rumores y especulaciones, Telecinco ya ha confirmado el nombre de la persona encargada de sustituir a María Patiño y Nuria Marín. La cadena ha optado por un rostro conocido que ha ido a buscar en 'Fiesta', el programa de Emma García.

María Verdoy se pondrá al frente de 'Socialité' el próximo sábado 6 de enero. La presentadora se estrenará el día de Reyes y será la encargada de dar la bienvenida a la nueva etapa del programa que pasará de estar producido por La fábrica a contar con la productora de Christian Gálvez.

A María Patiño solo le quedan un par de programas siendo la cara de 'Socialité' en Telecinco y con motivo de su adiós, la presentadora ha compartido un emotivo post de agradecimiento con el que no ha querido perder la ocasión de mandarle un recado a la cadena.

"Quiero dar las gracias a mis dos amores, decidí aun teniendo trabajo, meterme en esta maravillosa aventura. Gracias a Paolo Vasile, Oscar Cornejo y Adrián Madrid por creer en mí. Gracias a mis directores Patricia, María José Camacho, David Linares y Javier de Hoyos", comenzaba diciendo.

"Necesito seguir caminando y sentir lo que cualquier trabajador merecemos, sentirnos valorados. 'Socialité' ha logrado lo imposible. Un placer", terminaba diciendo dejando claro como se ha sentido con respecto al trato que ha recibido y a todo lo que ha conseguido el programa desde que aterrizó en Telecinco.

La publicación no ha dejado de llenarse de comentarios con muestras de cariño y agradecimiento hacia la presentadora.

¿Quién es María Verdoy?

María Verdoy es Valencia y empezó su carrera profesional trabajando en Canal Nou y la agencia EFE. Dio sus primeros pasos junto a 'La fábrica de la tele' al formar parte del equipo de ‘Cazamariposas’ y ser presentadora ocasional en relevo de Nuria Marín y Nando Escribano.

Después se incorporó al equipo de ‘Viva la vida’ haciendo labores de reportera y de copresentadora en plató. Actualmente, formaba parte de ‘Fiesta’, donde además ha sido la sustituta de Emma García y se encargó de presentar ‘Fiesta de verano’ junto a Frank Blanco.