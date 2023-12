Jorge Javier Vázquez ha regresado a su papel como presentador al convertirse en el maestro de ceremonias de la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez 'En Tierra Firme', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a la periodista Ángeles Caballero.

El presentador catalán ha dejado claro que no ha perdido su particular sentido humor y ha repartido sin miramientos para algunos de los rostros más populares de Telecinco. Jorge Javier está desvinculado de la cadena, aunque sigue manteniendo su contrato y parece que también algunas de sus rencillas.

Por todos es sabido que Jorge Javier Vázquez no tiene pelos en la lengua y tampoco los ha tenido en esta presentación, donde se ha acordado de Ana Rosa Quintana lanzándole un dardazo sin miramientos. "Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?", le espetó entre risas a Pedro Sánchez.

La pregunta se originó a raíz del cachondeo que surgió en redes sociales cuando Pedro Sánchez anunció las elecciones en verano y sobre cómo esto iba a afectar a Ana Rosa, pues tuvo que retrasar las vacaciones casi un mes.

Pedro Sánchez no quiso entrar en el tema, pero sus risas y las de los presentes dejaron claro lo que pensaba al respecto.

Jorge Javier Vázquez, a Pedro Sánchez: "Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?"... y los segundos finales de la secuencia🤣



Si cabía alguna duda, la televisión echa de menos a @jjaviervazquez y su particular humor. pic.twitter.com/3VPnpAtz5N — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 11 de diciembre de 2023

La cosa no quedó ahí porque Jorge Javier ha continuado con su retranca y, cuando Pedro Sánchez iba a mencionar a Borja Semper ha apostillado: "Me pronuncias ‘Borja’ y me da miedo". Otra pulla más, en este caso dirigido a Borja Prado, presidente saliente de Mediaset al que acusaron de querer deshacerse de Jorge Javier en Telecinco.

Telecinco se pronuncia por error sobre el futuro de Jorge Javier

Son muchos los que se preguntan si regresará para ponerse al frente de alguno de los programas. Todas las alarmas saltaron cuando en la web de Telecinco se coló una noticia en la que dejaban claro cuál sería su relación actual con la cadena.

El presentador catalán era nombrado en la web de Telecinco como "expresentador". Una mención que no pasó inadvertida y que arrojaría luz a las incógnitas sobre su papel en Telecinco y su futuro vinculado a al grupo de comunicación.

Tal y como ha publicado 'El Televisero', todo se abría tratado de un error. El mencionado portal se ha puesto en contacto con Telecinco y ha confirmado que "se ha tratado de un lamentable error que ya ha sido subsanado. Evidentemente, Jorge Javier Vázquez sigue siendo presentador de Telecinco", han explicado.

Lo cierto es que este "error" coincide con las informaciones que hace unos días apuntaban a que Mediaset no tiene previsto que Jorge Javier Vázquez se ponga al frente de ‘Supervivientes 2024’. El grupo quiere romper también con la cara más visible de ‘Supervivientes’ desde el año 2011 y apostar por otros rostros para uno de los buques insignia de Telecinco.