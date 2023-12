Un nuevo escándalo rodea a la banda de La Ruleta de la Suerte. El grupo liderado por Joaquín Padilla que desde hace años construye la banda sonora del concurso durante los interludios entre paneles enfrenta críticas continuas a través de redes sociales.

Sin embargo, parece que esta vez le han dado la razón a algunos de los rumores que circulan entre los seguidores y los detractores del programa. Padilla no tiene problema en dar la cara y contestar a algunos de los atrevimientos de los concursantes, llenos de dudas en torno al método de trabajo de la banda.

Tengamos en cuenta que La Ruleta de la Suerte emite sus programas grabados cada día y, aunque en fines de semana y festivos repiten algún capítulo emitido, por norma general el contenido es bastante fresco.

¿Cómo hace entonces el grupo para ensayar y aprenderse todo el repertorio con el que ameniza cada programa? Una concursante ha conseguido resolver la duda que tanta gente se ha planteado con una audaz pregunta. Laura se dirigía directamente al cantante de La Ruleta de la Suerte y representante de la banda para saber cuál era la verdad. "Le tienes a Laura loca porque vino de suplente una vez y le contaste que vosotros las canciones las sacabais un día antes y ella pensaba que teníais toda la semana para sacar los temas y no es un día antes", comentó Jorge Fernández.

Laura alabó la labor de los miembros del grupo que ameniza el programa desde su balcón particular en el plató: "Jolines, qué capacidad tiene que tener para aprenderse todas las canciones del día antes".

Una letra desconocida

Será sorprendente para muchos saber que, en realidad, el vocalista de la banda no se sabe las canciones. Lo ha admitido el mismo Padilla durante uno de los últimos programas y, sin pelos en la lengua, desveló cuál era entonces el truco para no fallar en -casi- ninguna letra.

Resulta que el público cuenta con una animadora específica que, además de caldear el ambiente, les ayuda con un karaoke a que no fallen ninguna canción. En este caso, tras interpretar una de las canciones del día, Jorge Fernández les lanzó un dardo que no pasó desapercibido: "Qué jeta tenéis". El presentador explicó a lo que se refería: "No tiene ni idea de la canción, pero la canta igualmente. Se tiran a la piscina igual que yo”.

En ese momento, el presentador reveló la gran mentira del programa: "En realidad, la mayoría de las canciones que tocáis no os las sabéis". Joaquín Padilla no se cortó y contestó de manera ingeniosa: "Hombre, y las tocamos y seguimos sin saber. Pregúntame mañana por la que hemos tocado antes, no me acuerdo de nada". Ante la incredulidad de los participantes, añadió el presentador que era "el típico humor de Joaquín".

Padilla es mucho más que la voz de los famosos concurso de Antena 3. El cantante se convirtió en toda una estrella al ser el vocalista de Iguana Tango en su época de mayor esplendor. Además, es el creador de la opera-rock "Legado de una tragedia", en la que contó con las voces e instrumentos de varios músicos de renombre del rock y heavy en España.