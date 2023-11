La octava edición de Gran Hermano VIP llegó a Telecinco como un salvavidas en el que apoyarse y poder reflota runa auaudienciaundida desde principios del verano. Aunque el famoso reality de la cadena cosecha unos datos aceptables, la audiencia no está al nivel de ediciones anteriores.

Es cierto que Telecinco trató de dar un giro significativo al programa, con inquilinos cuyo perfil distaba de otros años. Es decir se buscaban famosos concretos de diferete ámbitos y, sobre todo, evitar durar broncas y momentos incómodos como ocurrió en otros Gran Hermano VIP.

Pese a todo, el salseo sigue adelante y las relaciones parece que también florecen. A pesar de que el frío ya ha llegado a la casa de 'Gran Hermano VIP', la temperatura entre Zeus Montiel y Susana Bianca no para de subir conforme pasan los días en Guadalix de la Sierra. Y es que los dos concursantes han pasado una noche de lo más enriquecedora posible, entre sábanas y dándose abrazos y mimos de todo tipo.

Ya le avisaba Susana a sus compañeros: "Esta semana estamos como más de enamorados. Lo que pasa es que yo para conocer a una persona necesito probar". "¿Por qué no pides una hora sin cámaras?", le ha preguntado Carmen Alcayde. "Pues quizás sí...", señalaba Susana. Además, la modelo curvy ya ha dejado más de una vez claro que el sexo es muy importante para ella. "Yo puedo salir y estar hasta las trancas de Zeus como loca, que como no haya conexión sexual...". Además, Susana ha concretado en alguna ocasión que le ha pasado de conocer a un chico un par de meses y ver que tenía un "cacahuete" y tener que hablarlo con él. Dicho esto, y tras un momento de confusión en donde parecía que Zeus Montiel y Susana iban a dormir separados, ambos han acabado en la misma cama. "Que guapa mi niña", confesaba Zeus. "¿Me quieres?", preguntaba Susana. "Te quiero muchísimo", respondía Zeus.

Posteriormente y ya llegada la madrugada, ambos se han dado besos, mimos, abrazos y todo tipo de caricias, hasta que se han metido debajo de las sábanas para tener más intimidad. Incluso ha habido un momento de la noche en la que Susana se ha llegado a caer de la cama. Parece que los dos concursantes se lo han pasado muy bien, ahora habrá que ver si quieren volver a repetir otra noche llena de pasión como la que han tenido ya en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Susana no dudó en contarle todo tipo de detalles a Jessica Bueno al día siguiente. La influencer le confesaba a su amiga Jessica que la noche ha sido "muy caliente" entre Zeus y ella: "Estábamos los dos con mucho calor, ya es mes y medio aquí y tengo ganas de hacerlo". Además, Susana le aclaró a Jessica que se había tenido que controlar y mucho, y que hubo un momento que tuvo que decirle a Zeus: "No venga, vamos a controlarnos", porque si no, asegura que claramente hubiese pasado algo más.

Final Gran Hermano VIP

¿Cuándo acaba el reality? Gran Hermano VIP 8 comenzó a emitirse el 14 de septiembre de este año y está previsto que se alargue hasta diciembre. La anterior edición, en la que Adara Molineros e alzó con la victoria, duró 99 días y finalizó el 19 de diciembre de 2019. La sexta edición duró 95 días, por lo que no es de extrañar, que Gran Hermano VIP 8 termine la semana del 18 al 22 de diciembre, concretamente el día 21, dado que es jueves y es el día en el que suele haber gala importante.