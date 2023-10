'El Hormiguero' cerró una nueva semana con la visita de Carmen Maura. La actriz visitó el programa para presentar su nueva película, 'Mi otro Jon', que llegará a los cines el próximo 20 de octubre y charló con Pablo Motos de su carrera en el mundo de la interpretación.

Su paso por el programa llegó unos días después de su cumpleaños. "78 años recién cumplidos. Prefiero que me digan: 'qué bien está con la edad que tiene'", dijo. "Hago pesas que para la gente mayor es lo mejor. Coges mucha fuerza. Y si te caes estás mejor preparada. La última vez que me caí me rompí el brazo", le contó al presentador cuando le preguntó por si secreto para mantenerse tan en forma.

Tras una pausa publicitaria, Pablo Motos tuvo un pequeño lapsus al decir el nombre de la película. Un error del que Carmen Maura se dio cuenta rápidamente y quiso subsanar. "Perdón que te corrija", dijo la actriz. "Haz tú las preguntas", expresó en broma Pablo Motos para terminar hablando de las audiencias.

"No lo he entendido nunca. Pero como me han dado tan buenas. Es un tema impresionante", sentenció Pablo Motos sacando pecho de los buenos datos que 'El Hormiguero' consigue cosechar cada noche en Antena 3.