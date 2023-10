Salvador Sobral se paso por 'La Resistencia' para protagonizar una divertida entrevista. El portugués se adaptó perfectamente al tono del programa y le siguió el rollo a David Broncano desde el principio. El cantante ya había sido avisado de lo que se iba a encontrar, pero cuando entró al plató se dio cuenta de que todo lo que le habían contado no se acercaba mucho a la realidad.

"La verdad es que nunca me habían hecho un briefing tan intenso de este programa. Yo me puse nervioso... y al final esto es una tontería", expresó de primeras Salvador Sobral. "No hay un programa así en Portugal. Si quieres puedes ir allí y exportar el programa", le dijo el cantante a Broncano.

En ese momento David Broncano hizo referencia a 'El Hormiguero' en tono jocoso. "Es curioso... porque yo fui a 'El Hormiguero'. He ido justo después de Eurovisión y digo: 'madre mía, qué tontería este programa'. Esto no existe en Portugal este tipo de programas", contó Salvador Sobral provocando las risas y los aplausos de los presentes en plató.

Salvador Sobral no tenía ni puta idea qué era esta mierda de programa y ha tardado dos minutos en saber que efectivamente esto es una tontería y que Broncano no se prepara una mierda nada. Traemos a un artista serio que toca en teatros y se sienta en una cama. @salvador_sobral pic.twitter.com/KbW6K1Ukyo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 4 de octubre de 2023

"Y digo: 'nunca más voy a ir a una cosa de estas programa', y mira", dijo haciendo referencia a su visita a 'La Resistencia . "Yo soy un artista serio", añadió Sobral, a lo que Broncano soltó: "¿Y qué hago?". "Pues prepárate las entrevistas...", añadió en tono de broma el artista.

En plena entrevista, Salvador Sobral se enteró que España, Portugal y Marruecos albergarán el Mundial de 2030. El cantante comentó que "Portugal no es un país para los portugueses, es un país divertido para los turistas y la gente rica que compra casas."