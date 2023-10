Macarena Gómez y Miguel Ángel Silvestre visitaron 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de 30 monedas. Los dos actores visitaron a Pablo Motos para charlar sobre su serie y contar alguna que otra anécdota. Con esta visita, el actor también se convirtió en miembro del club Platino del programa.

Pablo Motos quiso poner contra las cuerdas a sus invitados y propuso a Macarena Gómez un difícil reto. El presentador desveló que hay tres cosas que le fascinan del trabajo de actor: hacer de borracho sin exagerar, hacer de cojo sin exagerar y llorar con facilidad y, conocedor de que la experta es una gran experta en ello, le pidió que echara unas cuantas lágrimas.

Después de un rápido ejercicio de concentración, a la actriz se le humedecieron los ojos, pero rompió el momento con una divertida pregunta: "¿Me está saliendo la lágrima o no?", preguntó la intérprete. "He llorado un poco. Los ojos se me han humedecido, se me han puesto como rojos."

No contenta con eso, Macarena Gómez cogió un poco de mentol y se lo puso cerca del lagrimal. "He llorado antes mejor sin mentol. Ahora ya no puedo abrir el ojo", afirmó Macarena Gómez. Y es que la actriz se pasó cogiendo este producto y no conseguía abrir bien el ojo. "Es que he visto que te has puesto muchísimo", le dijo Pablo Motos,

"Macarena está intentando sobrevivir al mentol aún", señaló Pablo Motos, que veía cómo la actriz estuvo durante un rato tratando de limpiarse bien el ojo para continuar con la entrevista. "Me he pasado", reconoció Macarena Gómez entre risas.