'El Hormiguero' recibió la visita de Miguel Ángel Revilla. El político volvió al programa de Pablo Motos como expresidente de Cantabria y habló sobre su nueva vida alejado de la política.

El expresidente reconoció que no ha notado muchos cambios, pero que en ocasiones sí se puede desarrollar el conocido como "síndrome del guardaespaldas o escolta." "Se crea una especie de expectación que a algunos les gusta. A mí es que me da igual. No he llevado guardaespaldas ni en la época dura de ETA. Firmé un papel, no quería ver a nadie a mi lado. Más riesgo tiene un minero o un guardia civil. Si me pasa algo, pues mala suerte. Siempre me he negado", ha asegurado el cántabro.

También ha mencionado 'el síndrome del coche oficial'. "Es muy cómodo que te vengan a buscar por la mañana, que no tengas que pagar gasolina, que te abran la puerta, que te hagan un recado. Llevo 20 años viviendo en Astillero y te lo pueden decir los vecinos. A no ser que un día se me haya estropeado el coche, nunca me ha ido a buscar un coche oficial. He ido con mi Peugeot toda la vida. La gente que pierde eso lo nota. Yo no", ha confesado, asegurando que el coche que utiliza tiene 9 años. "Fíjate si lo uso que tiene 312.000 kilómetros. No está mal. Ningún presidente habrá metido a un coche 312.000 kilómetros. Esa prepotencia..."

"Los ministros llevan un escolta y un conductor. No uno, dos. Y el presidente del Gobierno mucho más", ha comentado el invitado. "No, no. El presidente del Gobierno vino con 90 personas y no estoy exagerando. Eran 90 policías", ha asegurado Pablo Motos haciendo referencia a la visita de Pedro Sánchez a 'El Hormiguero'. "Es que tú impresionas mucho", ha bromeado Miguel Ángel.