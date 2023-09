Mercedes Milá ha sufrido un pequeño incidente durante sus vacaciones en Menorca. La presentadora, acompañada de su sobrina Ana y de su inseparable perro Scott, se quedó tirada en medio del mar debido a que su embarcación se quedó sin gasolina. En sus redes sociales, la comunicadora ha narrado "la historia de un rescate que podría haber acabado en desastre", una anécdota que termina definiendo como "una aventura más".

En uno de los vídeos compartidos en su cuenta de Instagram, Milá explicaba ante sus seguidores la surrealista escena que estaba viviendo: "Estamos en mitad de un pequeño naufragio. Nos hemos quedado sin gasolina, que no me había pasado en la vida. Hemos dado una vuelta por el puerto pero no hemos tenido suficiente".

En otra grabación, la periodista mostraba el "rescate" llevado a cabo por su amigo Javier Herrero, que pudo remolcar el barco hasta el puerto. Además, le daba las gracias a su sobrina por su manejo de la situación: "Ha tenido una intervención importante en este pequeño incidente en el mar".

Al parecer, más allá de su amigo, solo una persona estuvo dispuesta a prestarle ayuda a Milá durante su odisea en el mar: "Este señor es el primero que nos dice que nos puede ayudar. ¡El primero!". "Es absolutamente acojonante la falta de solidaridad", se quejaba la presentadora: "Esto quiere decir que el 90% de los que entran en el puerto de Mahón son unos pedazo de cazurros que no saben que en el mar hay que ayudar a la primera".