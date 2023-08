El español Daniel Sancho ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

El hijo del actor Rodolfo Sancho, que ha confesado haber matado y descuartizado a este médico en Tailandia, ha hablado do en exclsuiva con la versión veraniega de 'El programa de Ana Rosa' unas horas antes de entrar en prisión. "Quiero volver a España, moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática", le dijo el joven a la periodista del programa.

"Estoy bien, me tratan muy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla. Es seguramente el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Me han traído aquí porque han cerrado el caso y lo que les pregunto es por qué están siendo tan buenos conmigo y me dicen que es porque he colaborado, les he ayudado mucho y me estoy comportando bien. Pero mañana ya sí que voy a la cárcel", confesaba.

Primeras palabras de Daniel Sancho. Me llama la atención lo tranquilo que se le escucha y lo agradecido que está a la policía por llevarle a uno de los mejores restaurantes de Tailandia. #PdV7A pic.twitter.com/TviM5YXZ56 — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) 7 de agosto de 2023

El hijo del actor se ha declarado culpable tras revelar las amenazas y extorsiones a las que supuestamente estaba sometido por Edwin: "Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer."

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hech", aseguró en su declaración. "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio."

El programa también ha conseguido hablar con el abogado del joven para conocer el futuro que le puede esperar. "Tailandia es un país donde los derechos humanos no están muy presentes. Creo que hay indicios suficientes para que se haga un juicio y este tiene que ser en aquí. Harán falta entre seis y diez años de cárcel en Tailandia antes de comenzar los trámites para intentar traerlo a España", ha asegurado el letrado en Telecinco.