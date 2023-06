El próximo 29 de junio 'Supervivientes' se despedirá de una de las ediciones más largas. Los concursantes pondrán rumbo a España después de más de tres meses en las playas del caribe. Una cuenta atrás que Asraf está esperando con ganas. El ambiente con sus compañeros es cada vez más tenso y ya no cuenta con ningún apoyo en el concurso.

El novio de Isa Pantoja está siendo muy criticado por la supuesta doble cara que está teniendo en 'Supervivientes'. La gran mayoría de concursantes se han mostrado muy desconfiados con el y le han atacado mucho por su actitud. Pero parece que no todos piensan lo mismo.

Ana María Aldón y Alexia Rivas, que ya están de regreso después de pasar unos días en 'Supervivientes' como fantasmas del pasado, han aclarado las cosas y se han sincerado con un redactor del programa sobre cómo han percibido la actitud de Asraf durante su estancia en Honduras.

"Creo que es verdad que él es una persona un poco intensa, pero eso no significa que no le puedan dejar hablar. Es que prácticamente les molesta todo lo que hace", apuntó Alexia Rivas. "Asraf les resulta incómodo", añadió Ana María Aldón, antes de lanzar una afirmación que podría cambiar el rumbo del concurso de Asraf. "Yo no he visto que sea una persona detrás y otra delante", aclaró.

La periodista añadió también que Alma Bollo y Adara son las grandes instigadoras de ese clima de gran tensión contra el novio de Isa Pantoja. "Con Alma, aunque ella también pierde un poco más las formas, creo que fue una discusión tú a tú más igual", sentenció.