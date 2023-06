Alexia Rivas y Ana María Aldón han puesto fin a su paso por 'Supervivientes'. Las colaboradoras regresaron hace unos días a Honduras como fantasmas del pasado. Después de convivir unos días con los concursantes de este año, se han despedido de ellos en una polémica dinámica propuesta por el concurso.

Las exconcursantes han tenido que juzgar la labor de sus compañeros como supervivientes en calidad de fantasmas del pasado y las palabras que han tenido para algunos de los supervivientes, han generado una auténtica revolución en Honduras. En concreto, Adara Molinero ha estallado contra Alexia Rivas por lo ha dicho sobre ella.

La periodista no ha tenido reparo en señalar a Adara Molinero como la concursante que hace menos de lo que realmente dice y alardea. La concursante no lo ha consentido y ha estallado contra ella sin reparo. "Se suponía que venían los fantasmas del pasado a levantarnos, a motivarnos y no ha habido nada, se ha esfumado. Estoy muy orgullosa de mí, de haberle echado cojones y haber seguido hacia adelante", dijo.

"No tenemos por qué aguantar que vengan estas dos señoras a juzgarnos después de todo el trote que llevamos", añadió.

Pongo esto por aquí y no comento🤦‍♀️ pic.twitter.com/I1w2agH7KF — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 6 de junio de 2023

"Si no quieres que te juzguemos, díselo al programa que nos ha obligado a juzgarte", respondió Rivas. "Como fantasma del pasado vales menos cero porque nos has aportado cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol", le atacó Adara.

"Lo que te define a ti es lo que has estado haciendo estos días. Que te contraten para hacer eso… Menos mal que nosotros damos contenido", siguió atacando la supervivientes después de un descontrolado encontronazo. "Perfecto, ya está. Vas a heredar la isla, te van a empadronar en Honduras", espetó Alexia. "Ojalá cariño, ojalá una islita con mi nombre. Me encantaría", zanjó la concursante.

Expulsión disciplinaria a Adara por denigrar a Alexia



Que asco da Adara 🤮🤮🤮



Es una vergüenza que Adara siga concursando, fomenta el odio y burla a los compañeros



Adara fuera de la televisión#Supervivientes2023 #ConexionHonduras14 #TierraDeNadie14 https://t.co/d82sggFsRJ — 🧸🐻📲 (@chiitan223) 6 de junio de 2023

El comportamiento de Adara es vergonzoso! Y el del programa que le permite esto, es aún peor! #TierraDeNadie14 — Ariadna (@Adrixnnt) 6 de junio de 2023

Adara está cavando su propia tumba, lo peor es que tiene de socios a Alma y Jonan, lo peor que queda en la isla. Seguid salvando a esas dos tarántulas. :____ #TierraDeNadie14 — Lea Stojakovic🪠👨‍🔧 76,1% RAFISTA ANTIRAMEN (@LeaFlowerss) 6 de junio de 2023

Adara es una maleducada y una desubicada y está muy crecida. A ver si la echan ya. #TierraDeNadie14 — Angie 👁️ (@Angie_Blake_) 6 de junio de 2023

Adara te estás pasando tanto que ahora sí que sí definitivamente te has cargado tu concurso ... Esto es fuerte, pero muy fuerte!!!! #Tierradenadie14 — Ama y ensancha el alma. 18 de Junio ❤️ (@aiduchidgh) 6 de junio de 2023

La descontrolada reacción de Adara contra Alexia Rivas ha generado un montón de reacciones entre los espectadores. La audiencia ha cargado duramente contra la concursante por cómo se ha comportado con la invitada. Las opiniones son unánimes y todos dictan sentencia contra ella, a la que han calificado de "maleducada", asegurando que "se ha cargado su concurso" con este comportamiento.