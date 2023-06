Asraf y Adara son, sin duda, unos de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. Los concursantes, que comenzaron siendo grandes amigos, se encuentran en la recta final del concurso haciendo frente al peor momento de su relación. Las peleas entre ellos son una constante y los familiares de ambos tienen claro que todo se trata de una estrategia.

Isa Pantoja y Elena Rodríguez han protagonizado un fuerte enfrentamiento en el que cada una ha lanzando argumentos para defender a sus familiares. Pero la madre de Adara ha ido un paso más allá e incluso ha estallado contra el programa.

"Es que ya tengo que saltar y no me puedo callar más. No es verdad lo que está diciendo. Se está marcando un papelón de narices. Dice que no ha bailado con ellos y le he visto bailar, que no ha cantado y le he visto cantar. En los diarios le veo muy bien con todos. ¡Es que ya está bien!", explotó Elena al ver unas imágenes del concursante.

"Asraf lleva tres años preparándose este concurso. Tres años y me da la sensación de que está vendiendo pena continuamente y no puedo más", siguió diciendo. "Veo esas imágenes y me arde por dentro. Tengo que saltar. Alexia tiene el mismo representante que Isa Pantoja", añadió. "Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y cariños a todos. Hay un baboseo por parte de Alexia que no es normal y el fantasma que viene la semana que viene, Alejandro Nieto, es amigo del hermano de Asraf", dijo acusando al programa de favorecer a novio de Isa Pantoja.

"Podías ser un poco más empática porque Asraf ha estado solo mucho tiempo. No hace falta que tengas que anular a nadie porque no esté a favor de tu hija", sentenció Isa Pantoja tras el discurso de la madre de Adara.