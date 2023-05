Susi Caramelo y Agustín Jiménez han visitado 'El Hormiguero' para promocionar la nueva temporada de 'Tu cara me suena' en la que están participando. Los humoristas han sido los escogidos para acudir al programa de Motos para mostrar lo que se está viendo en esta nueva temporada.

Nada más entrar en plató, Pablo Motos quiso hacer un breve repaso de su paso por el programa. "Estáis los dos en ‘Tu cara me suena’ y vais los…", soltaba Pablo Motos haciendo referencia a su posición en la clasificación. Unas palabras que tuvieron una rápida reacción de Susi Caramelo que no dudo en espetarle una contundente pregunte. "¡Dilo, venga! ¿Nos habéis traído para humillarnos?"

"Vais los últimos", insistía entonces Pablo Motos entre risas. "Estamos a mitad de temporada todavía. Todas las series que molan el héroe ‘amocha’ y luego resurge", rebatía el humorista.

Tras hablar de lo que está siendo su paso por el concurso, 'El Hormiguero' compartió con la audiencia algunas de las actuaciones más míticas de ambos. Un momento que Susi Caramelo aprovechó para lanzar una sonada protesta a la organización del programa.

La humorista se quejó de que ella tiene "alma de vedette" y siempre le ofrecen personajes que no le favorecen. "Tú imagínate que ese día por lo que sea a mí me pasa algo y me muero en el escenario. Imagina que yo me voy al más allá así vestida. Luego ves a mis compañeras y van todas de cachondas semana tras semana", lamentó haciendo gala de su particular humor.