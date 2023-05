Atresplayer Premium acaba de estrenar 'UPA Next', su nueva serie que recupera uno de los clásicos más exitosos de Antena 3 con Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo como protagonistas. Con motivo del reciente estreno, los tres actores visitaron 'El Hormiguero' para promocionar su nueva ficción juntos.

Hablaron de la serie, de su pasado por 'UPA Dance' y los romances que surgieron entre ellos durante aquellos años. Además Miguel Ángel Muñoz se convirtió en 'invitado platino', un distinto que el programa concede a aquellos invitados que han pasado varias veces por el plató.

El actor recibió la tarjeta y aprovechó la ocasión para proponerle a Pablo Motos una idea que el presentador no se tomó del todo bien.

''A veces has tenido que faltar porque te pones malito como cuando has tenido covid y, aunque no quiero que te pase, como invitado platino de 'El Hormiguero' te pido que la próxima vez que vayas a faltar, sea yo quien presente el programa'', le sugirió.

''Acabas de pedir lo único que no se puede pedir, porque en la letra pequeña del invitado platino se puede leer que se puede pedir lo que sea menos tonterías", le espetó el presentador en tono de broma. Miguel Ángel Muñoz siguió insistiendo asegurando que sólo sería cuando el presentador no pudiera asistir. ''Es que lo harías mejor que yo, se me va a ver el cartón", respondió Motos.

''A votación popular no dejo nada'', le dijo el presentador cuando el invitado le sugirió que lo consultara con la audiencia.