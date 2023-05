Este lunes 'El Hormiguero' recibió la visita de Leo Harlem. El humorista visitó el programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, 'Como Dios manda' que llegará a los cines el próximo 2 de junio.

En su entrevista el actor hizo un pequeña presentación de la película en la que interpreta a un Inspector de Hacienda que ve como su vida cambia por completo. "Tiene problemas en el trabajo, en casa, tiene un hijo trans que no acepta. Y le mandan al Ministerio de Igualdad, cuando él sigue en el siglo XIX", desveló.

"Pero luego todo cambia", espetó Pablo Motos desvelando uno de los momentos de la película. Aprovechando este spoiler del presentador, Harlem destapó otro momento de la película en el que el personaje que interpreta a su jefa se dedica a lanzar piropos en el Ministerio de Igualdad como si fuera un hombre.

En ese momento Pablo Motos sacó una lista de piropos para compartir con los espectadores y aprovechó la ocasión para mandar un 'recadito' a todos sus detractores tras su último enfrentamiento con Irene Montero. "Los enfadaditos ya podéis empezar a tuitear", espetó.

Tras esa frase, no dudó en desvelar que el piropo más suave que se dice en la película es: "Te voy a comer y me voy a coser el culo para no cagarte".