Dos días después de hacerse con el Goya a mejor actor de reparto por su papel en 'As bestas', Luis Zahera ha vuelto a visitar 'La Resistencia' para hablar de todo menos de la película.

El actor gallego contó como fue su noche tras una gala que tachó de "coñazo" y aprovechó la visita para contar unas cuantas anécdotas sobre su paso por Telecinco. Zahera participó en la serie 'Entrevías', una ficción que tiene en el narcotráfico gran parte de la trama. "Si eres gallego, llegas a una serie..." empezó diciendo. "Aquí no porque debe ser gente muy sana, pero en Telecinco que deben ser todos..."

"¿Vas mucho por Galicia? ¿Me puedes bajar unos centollos (guiño guiño)?"



Fuerza a todos los gallegxs que soportan esta broma cada vez que salen de Galicia. pic.twitter.com/mlg4tAQd6r — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 13 de febrero de 2023

"Bajan y me dicen: 'Hola, ¿eres Luis Zahera? ¿Vas mucho a Galicia?'", empezó contando. "Me pedían un par de centollos, la primera vez me hice el subnormal diciendo que no podía traerlos en el avión. Pero lo decían como metáfora de cocaína por la película 'Airbag'." confesaba entonces. "Y yo decía que no y luego le traía cinco", recordaba entre risas.

David Broncano también quiso hacer referencia a su cambio físico. La última vez que visitó el programa estaba rapado y sin barba. "Te pareces a Lobezno", le decía. "Sí, por la zarpa. Es el chiste que le hacen a los gallegos". Y, como el presentador no lo entendió, el actor añadió: "Vivo de esos chistes de drogas. ¿Qué droga no vendí yo en una serie de televisión? Vendí de todo en 'Sin tetas no hay paraíso'. O siempre vendo droga o mato. Pero es mejor que te encasillen y que tengas trabajo", aseguró.