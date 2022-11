Este fin de semana se celebraron 'Los 40 Music Awards'. Los premios más importantes de la música en España contaron con la presencia de grandes artistas nacionales e internacionales y dejaron grandes anécdotas como el perreo de la cantante Anitta a Isabel Díaz Ayuso o la confusión de Rosalía con Paula Echevarría. Pero si hubo algo que dio para mucho en las redes sociales fue la presencia de Belén Esteban.

La colaboradora acudió como invita y se lo pasó en grande. Muestra de ello son sus redes sociales donde la princesa del Pueblo se dedicó a compartir fotografías con todos los artistas invitados. Rosalía, Dani Martín, Aitana, Pedro Almodóvar, Paula Echevarría o Sebastián Yatra fueron algunos de sus escogidos.

Como no podía ser de otra manera, 'Sálvame' no quiso perder la ocasión de hacer un repaso por la noche de Belén Esteban en 'Los 40 Music Awards' con un pequeño reportaje que no la dejaba muy bien parada. El programa la tacho de "agotadora, pesada, inaguantable, brasas, insistente y molesta" mientras compartía los momentos que la colaboradora fue colgando en sus redes sociales.

Mientras tanto se podía ver a Belén Esteban en una ventanita con cara de pocos amigos. Y es que parece que a la colaboradora no le hacía ninguna gracia que el programa estuviera cuestionándola y acusándola de ser una acosadora de famosos. "La Esteban se comportó como una fan enloquecida con los artistas y como una diva con sus fans" explicaba Adela. "Acosó y persiguió a todos los cantantes hasta hacerse la foto. Consiguió hacerse fotos con todos los artistas, que nunca olvidarán ese momento", añadió.

"No tenéis ni idea", se escuchaba decir a Belén Esteban. Justo antes de que ‘Sálvame’ emitiera un audio de un testigo. "El viernes pasado fui una de las invitadas y estuve sentada muy cerca de Belén Esteban. Mucha gente le pedía fotos y Belén era un poco borde y decía que no se hacía fotos, las rechazaba todas. Pero una vez entró prácticamente estaba acosando a los famosos, no paraba de perseguirle", aseguraba esta persona.

"Y cuando vio a Ana Mena se tiró a sus brazos que hasta Ana Mena se asustó. He escuchado a cantantes decir que es una pesada e incluso intentaron usar a su seguridad para escapar de ella", sentenció.

"Todo lo que habéis puesto me encanta. Me da igual lo que digáis. Me lo pasé tan bien, lo disfruté tanto. Si volviera a ser hoy mismo lo volvería a hacer", sentenciaba Belén Esteban visiblemente cabreada.