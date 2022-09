Belén Esteban esta recién aterrizada en 'Sálvame'. La colaboradora acaba de regresar de una larga baja tras su aparatosa caída en el programa. Una vuelta que ella estaba esperando con ganas pero que parece que no ha hecho demasiada gracia a algunos de sus compañeros.

Así lo ha expresado Kiko Matamoros. El colaborador ha concedido una exclusiva en la revista 'Lecturas' en la que se ha despachado a gusto contra su compañera de programa. "No entiendo por qué Belén, que presumía de sus buenos resultados de audiencia, ahora se molesta cuando los demás sacamos pecho", comenta.

El ex supervivientes tiene claro que el papel de Belén Esteban ya no es el que era en televisión. "El público ha perdido el interés en Belén Esteban". Una afirmación que seguramente no hará demasiada gracia a la de Paracuellos.

Para Kiko Matamoros la audiencia está cansada de escuchar siempre la misma historia y que, de un modo u otro, eso también ha contribuido al desgaste que sufre 'Sálvame' desde hace más de un año. "Belén moderó su discurso y eso está bien para su tranquilidad, pero no para la audiencia".

Unas declaraciones de lo más sorprendentes que, sin duda, abren una nueva fractura con ella y darán muchísimo que hablar en el programa.