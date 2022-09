Tamara Falcó sorprendía a sus seguidores anunciando su compromiso con Iñigo Onieva. Después de casi dos años de relación, la pareja va a dar un paso más convirtiéndose en marido y mujer.

"Soy muy feliz, en eso se resume..." comenzaba diciendo la Marquesa de Griñón en la publicación con la que compartió la feliz noticia y en la que aprovechó para gritar a los cuatro vientos el amor que siente por su futuro marido.

Pocas horas después de comunicar esta nueva etapa de su vida, Tamara Falcó visitaba el plató de 'El Hormiguero para contar en exclusiva todos los detalles de la pedida de mano y los planes de boda que ya tiene en mente.

"Estábamos cenando, yo estaba tomando mi sopa de ayuno, él me dijo que tenía dos regalos porque había sido nuestro aniversario, elegí uno y de repente hincó rodilla. No me lo esperaba", contaba visiblemente emocionada la hija de Isabel Preysler.

"Le dije: ¿Ahora? Justo el día que estoy con las mallas puestas... Dije que sí, bailamos, fue todo muy bonito y yo creo que voy a ser muy feliz y le quiero hacer a él muy feliz".

Pero Tamara no solo ha hablado de cómo fue el momento del 'sí quiero'. También ha avanzado cuándo y dónde será su boda con Íñigo Onieva. "Nos casamos el 17 de junio si todo va bien, estamos súper contentos y nuestras familias están felices”, explicaba la marquesa antes de anunciar que el lugar de la boda también está elegido: "Será en casa de mi padre, en El Rincón, es un sitio muy romántico y significa mucho".