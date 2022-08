Hace sólo una semana que Netflix estreno 'Tamara Falcó: La marquesa', un reality sobre la vida de la hija de Isabel Preysler. El documental acompaña a la influencer en su día a día mientras intenta montar un restaurante en un palacio que heredó de su padre.

Muchos se ha hablado de ella sobre su estreno. Los comentarios sobre su estilo de vida, su personalidad o su pareja no han dejado de sucederse pero la docu serie está siendo todo un éxito. El último en sumarse al fenómeno Tamara Falcó ha sido Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha aprovechado sus vacaciones para ponerse al día en los estrenos de Netflix y no ha querido perder la oportunidad de compartir con sus seguidores, sus impresiones sobre el documental de Tamara. "Ya he visto los capítulos de la marquesa. Y nada. (Abro hilo)" empezaba diciendo antes de hacer un análisis minucioso y bastante crítico de lo que encontró a lo largo de los episodios.

Jorge Javier ha tenido palabras para todos. Isabel Preysler también ha sido foco de sus críticas y con ella, sí que se ha despachado bien a gusto. "Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además aparece antipática y un pelín amargada", comenta. Quien parece que se libra de sus críticas es Mario Vargas Llosa: "Se me olvidaba: Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate".

El presentador no ha desaprovechado la ocasión para comparar este docu reality con el de Georgina, que también llegó a la plataforma hace unos meses. "Por comparar: Georgina es una choni aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es pija y ejerce. Ninguna objeción. Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo", sentencia.

"Y sobre Tamara, que no la convenzan para hacer una segunda temporada. Aunque si la hiciera me la tragaría en una tarde, que es lo que he hecho con la primera", concluye.