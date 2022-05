Olga Moreno se sentaba este viernes en el programa de Toñi Moreno, 'Déjate querer', y aunque los espectadores esperaban que entrase más en su vida personal y confesase cómo se encuentra tras su ruptura con Antonio David Flores, la nueva relación de este y la 'decepción' que ha tenido con Rocío Flores... la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha pasado por encima de esto y no ha detallado nada de nada.

"Hoy he tenido una cosa personal que me marca y que es muy dolorosa para mí. Es sobre mi madre" le confesaba a Toñi cuando le preguntaba cómo se encontraba y ella, se lamentaba por acudir al programa un tanto emocionada: "Siento venir así, va a parecer que estoy siempre llorando, pero es que mi madre es lo que más duele del mundo".

Segundos más tardes, Olga aseguraba que "Todo está bien pero podría estar mejor. Mi madre es fuerte y luchadora, lo mejor que hay en mi vida. Es un problema que está a la orden del día, pero va a seguir para adelante, porque es fuerte como ella sola".

En la entrevista con Toñi, Olga ha hablado de la enfermedad que padeció su madre cuando era joven y cómo se vivió en su casa, explicando que: "Cuando le diagnosticaron el cáncer recuerdo que la fuerza nos la daba mi madre a nosotros. Le cortaron un pecho, pero ella seguía tan feliz y llena. Siempre ha sido muy positiva, yo viéndola a ella bien yo soy feliz".

"Volvería hacer con mi vida lo mismo, exactamente igual" aseguraba Olga y le mandaba unas bonitas palabras a su amiga Ana Luque, que está concursando en 'Supervivientes 2022' gracias a la visibilidad que tuvo como su defensora el año pasado: "Me encanta ella. Me está gustando, pero todavía no la veo como yo la conozco".

También ha desvelado que otro de sus favoritos es Kiko Matamoros, asegurando que es amigo y ¡atención! que le debe mucho: "Kiko me encanta y va a ser uno de los finalistas. Además es amigo, le debo mucho a Kiko, siempre ha estado ahí. Me ha defendido cuando he estado en 'Supervivientes' y me gusta el personaje melancólico, el gracioso y el duo que hace con Ana".