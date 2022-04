Desde que se conoció la noticia de que Antonio David Flores y Olga Moreno decidieron poner fin a su matrimonio, la que fue ganadora de 'Supervivientes' se ha mantenido siempre en un segundo plano. Durante todo este tiempo ha evitado pronunciarse a excepción de una ocasión en la que quiso salir en defensa de Rocío Flores.

La ruptura entre Marta Riesco y el ex guardia civil la ha vuelto a situar en el disparadero ya que son muchos los que apuntan a Olga como la causante de esta separación. Ayer mismo Kiko Hernández lanzaba un bombazo asegurando que Antonio David y Olga todavía siguen siendo pareja. "Se dieron un beso en la boca" anunció el colaborador.

Hoy Olga Moreno se ha convertido en la protagonista de la revista 'Lecturas' y esto, unido a todo lo que se ha estado diciendo durante estos días la ha hecho estallar y ha aprovechado sus recién estrenadas redes sociales para aclarar, a su manera, todos estos rumores.

"Como sabéis, no me gusta entrar a desmentir o afirmar nada que tenga que ver con mi vida privada, pero dadas las circunstancias y que ya sobrepasan el límite de la lógica, me siento en la necesidad de hacerlo por mí misma".

"Hoy aparezco en una portada de una revista sin haberme prestado a ello y sin haber hablado absolutamente con nadie", aclara sobre 'Lecturas'. Luego, Olga Moreno añade: "He repetido muchísimas veces que no voy a hablar y pienso seguir en mi línea".

Unas palabras con las que no deja nada claro en que punto se encuentra su relación con Antonio David pero con las que sí quiere aclarar que no ha tenido nada que ver con la exclusiva que se vende en la revista.