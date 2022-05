María Castro fue la última invitada del programa 'La Resistencia'. La actriz gallega acudió al programa de Broncano para presentar 'La coartada', su última obra de teatro. Ella misma confesaba, a través de su cuenta de Instagram, que estaba bastante nerviosa por lo que podría dar de si su visita y lo cierto es dejó momento para recordar.

Cómo es habitual, Broncano empezó la entrevista destapando aquellos datos de la actriz que más le llamaban la atención. "Se casó en 'El Hormiguero'" dijo el presentador a lo que ella explicó que, su marido le había pedido matrimonio en el programa de Pablo Motos. "Yo no sabía nada, pensaba que estaba con mi hija en casa" comentaba la actriz.

Esa confesión dio lugar a uno de los momentazos de la noche. Broncano le pidió que hiciera algo sorprendente que superara el momento en el que su pareja le pidió matrimonio en directo. "Puedo hacer algo que nunca falla y la gente se asombra igualmente: Pasarme los brazos como si fueran una cuerda por debajo de las piernas. Es arriesgado porque ya tengo 40 años y a lo mejor no me sale", afirmó María.

"Ricardo, está muchacha tiene que venir siempre porque tienes un nivel de dinamismo increíble eh" apuntaba Broncano a lo que Grison respondió "¡cómo toda la gente de Vigo!" despertando las carcajadas del teatro.

A continuación la actriz se pasó los brazos por detrás de la espalda y los volvió a llevar hacia adelante. Asombrado, David Broncano quiso saber el truco. "No hay, es que tienes que dislocar el hombro".

"Fui gimnasta durante muchos años y un día, calentando los brazos, se me cayeron hacia abajo y me sorprendí de lo que había pasado", recordó la actriz para explicarle su habilidad al presentador.

María Castro también tuvo tiempo para llevarle un regalo al presentador. La actriz le conquistó con unas rosquillas de anís que ella misma había preparado y respondiendo a las dos preguntas míticas de 'La Resistencia': relaciones sexuales y dinero en el banco.

"Como sabía que me lo ibas a preguntar he hecho los deberes. Lo del banco no lo sé...porque tenía que elegir, entonces he elegido lo otro" confesó la viguesa.

👉🏻🥯 He juntado dos momentos distintos del programa para que se entienda bien la respuesta a la pregunta de relaciones en el último mes. #LaResistencia @maruxacastro pic.twitter.com/RAwVL7RSmm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de mayo de 2022

También tuvo tiempo de hablar de la maternidad. Confesó que el regalo del Día de la Madre fue un dibujo a medias de sus dos hijos por lo que Broncano pidió que le hicieran alguna manualidad que pudiera llevarse a casa de recuerdo.

🍄🍄🍄🍄🍄

De las pocas veces que una invitada se va con más regalos que con los vino al programa.



🙏🏻 Espero que Grison no se equivocase de setas y le metiese unos monguis.#LaResistencia @maruxacastro pic.twitter.com/lvt5NMKMeQ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 10 de mayo de 2022

El programa le regaló una maceta con dos hortensias artificiales pintadas de purpurina acompañadas de un satisfyer pero es no fue todo. Grison le preparó un plató de setas con jamón que la actriz se llevó a casa en un tupper. "En 'El Hormiguero' te regalaron un marido, aquí te regalamos setas" le dijo Broncano antes de despedirla.