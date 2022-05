El Instagram de la actriz gallega María Castro es una ventana hacia muchas de sus facetes, desde la interpretativa hasta la de cocinera sin olvidar uno de los pilares de su vida: la maternidad. Hace unos días, además de compartir varios de los preparativos de la fiesta por el primer cumpleaños de su segunda hija, Olivia, contaba un doloroso problema de salud relacionado precisamente con ser madre y que la había llevado a urgencias.

A través de unas stories María Castro contaba que Olivia, que continúa con lactancia materna tal y como recomienda la OMS, ya tiene dientes y que, de cuando en vez, se le escapa algún mordisco. Hace unos días el episodio fue un poco más intenso y cuando la actriz revisó su pecho "boquete". Siguiendo las recomendaciones de su asesora de lactancia, cuenta que parte del remedio pasa por "lavarlo muy bien" y tratar de sacarle el pus que se haya podido acumular en la herida. Además, la actriz compartía que iba visitar su centro de salud para consultar con un médico.

Fue precisamente allí donde tuvo que escuchar algunos comentarios que ella misma tachó a través de Instagram de muy desagradables. Tal y como explicó, la persona que le tomó los datos en administración se atrevió a lanzar "una opinión que nadie le había pedido". Además de cuestionar su decisión de seguir amamantando a su hija, continuó ahondando en la crítica: "Me dijo que no sabía por qué seguía dándole el pecho, que ya tiene un año, come de todo y que a saber lo que sale ya de ahí". Tal fue el impacto de la actriz que apenas atinó a responderle pero, una vez superado el shock, dejó constancia de su malestar a través de las redes sociales.

Para colmo de males, María Castro también se topó con una enfermera que, a juicio de las recomendaciones que le dio, tampoco estaba muy actualizada. Así que la actriz aprovechó para reivindicar la importancia de formarse en lactancia materna y optó por pedir cita con su matrona.

María Castro tampoco es ajena a otro de los quebraderos de cabeza más frecuentes entre padres y madres: el sueño de los niños. La actriz forma parte de esa tribu de 'madres y padres zombis' ante los múltiples despertares de sus hijos. En este caso es Olivia, la pequeña de la familia, la que les impide dormir a pierna suelta. La actriz ha contado que cuando su hija tenía 4 meses llegó a despertarse hasta 15 o 16 veces cada noche para consiguiente desesperación de los padres. Fue entonces cuando decidió buscar consejo en una asesora del sueño infantil. Sin dejar de recordar que el sueño de los niños es una cuestión madurativa, María Castro ha compartido en sus stories destacadas los trucos que pone en práctica ahora que Olivia tiene 12 meses y afronta otra etapa de regresión del sueño.

Controlar las ventanas de sueño, la duración de la siesta y establecer rutinas son algunas de las recomendaciones que ha compartido a través de Instagram, unos consejos que no por sencillos dejan de ser efectivos.