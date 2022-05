Kiko Matamoros está viviendo sus horas más bajas en. El colaborador de 'Sálvame' se encuentra al límite de sus fuerzas y su estado de salud se empieza a resentir. Desde que su equipo fue trasladado a Playa Fatal por perder la prueba, la situación de Matamoros no ha dejado de empeorar. Tiene el cuerpo lleno de picaduras de insectos y todo lo que ingiere lo vomita, por lo que pasa la mayor parte del día tumbado por las náuseas y los mareos.

"Kiko Matamoros se encuentra sobrepasado por las circunstancias y su bajón anímico le ha llevado incluso a plantearse el programa cada dos por tres. Es cierto que ha tenido problemas con las picaduras de los mosquitos, pero exactamente igual que sus compañeros y todos tranquilos porque su situación no revierte ningún peligro para su salud" aseguraba Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Parece que los peores momentos ya han pasado y el colaborador está dispuesto a continuar con la aventura a pesar de estar pasándolo bastante mal pero, su estado anímico está dificultando su recuperación Por eso con la intención de animar al concursante, el presentador le ha anunciado la sorpresa que el programa le tenía organizada: un mensaje de su novia Marta López.

"Estoy aquí dando la cara por ti y me lo estás poniendo muy fácil porque lo estás haciendo muy bien. No van a poder contigo los mosquitos. Estate como la primera semana. Queremos ver un Kiko gracioso, humano, lo buena persona que eres porque de verdad que el hombre del que estoy enamorada se merece que lo conozca todo el mundo… Quiero pasar toda mi vida contigo. Te adoro y te echo muchísimo de menos. Tienes que aguantar, sé que puedes", le quiso animar su chica.

Unas palabras que llenaron de fuerzas a Kiko Matamoros para seguir con la aventura. Pero la sorpresa no quedó sólo ahí. El colaborador recibió un dibujo de su nieto. "Yo también te quiero mucho Mati. Haz el favor de estudiar para no verte de mayor así haciendo estas cosas. Que te quiero mucho y muchas gracias a sus padres por hacerme llegar esto, que me hace muchísima ilusión" dijo visiblemente emocionado.