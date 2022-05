Marta Riesco llegó a Telecinco para caldear el ambiente. Desde que se conoció la noticia de que la reportera de 'El programa de Ana Rosa' había empezado una relación con Antonio David Flores, no ha dejado de ocupar minutos en televisión.

Las constantes idas y venidas de la pareja, su faceta como artistas y sus enfrentamientos con otros compañeros de la cadena la han situado en el foco del huracán. Algo que no parece importarle demasiado ya que ella misma se presta a ser la gran protagonista. El pasado viernes, la periodista soltaba el bombazo de que Rocío Carrasco se había puesto en contacto con ella para conocerla y ofrecerle un proyecto profesional. Información que, según se ha ido desvelado, no era tan real como ella contaba.

Este lunes 'Sálvame' ha hablado del tema y se ha liado. Jorge Javier ha estallado contra la periodista y el programa ha derivado en un abandono. Todo empezó cuando el presentador ha querido dar su opinión sobre esa "exclusiva" que ella misma destapó.

"Es una persona que ensucia el ambiente y además que sus compañeros la detestan. Ella ha dejado de ser periodista y se ha convertido en una más. No me da ninguna pena. En el penas ha encontrado la horma de su zapato, son los dos iguales. Que no venga como víctima, que ya nos la coló otra como víctima. Los dos se retroalimentan y sino donde no llega uno llega el otro" comentó el presentador.

"Marta Riesco con esta historia de medias verdades se apunta al carro de que Rocío Carrasco está loca y que lo que ha contado durante muchos años no son más que fantasmas. Se apunta al carro del penas, de Rocío Flores y le va fenomenal catalogar a Rocío Carrasco como loca. Son unos trileros los tres" sentenció.

Pero mientras Jorge Javier lanzaba su discurso, la periodista utilizaba sus redes sociales para responderle con dureza, haciendo saltar todo por los aires. "Los que me estáis poniendo de loca eres tú, me has llamado trilera, cenutria y que me vas a echar y que me queda poco aquí", escribía la reportera en sus historias de Instagram.

Unas palabras a las que replicaba rápidamente Jorge: "¿Tu eres tonta? Tu nivel de comprensión lectora donde está. ¿Quién ha dicho que te voy a echar? Y que te queda poco aquí sí, cuando aparezca tu jefa, porque tu jefa este nivel de mierda no lo acepta en su programa", soltaba Jorge Javier.

Jorge Javier a Marta Riesco: “Gente como tú se cargan las empresas” #yoveosálvame pic.twitter.com/OG5AfbZ2Lq — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) 2 de mayo de 2022

Las palabras de Marta Riesco no quedaban ahí. La periodista acusaba a Jorge Javier y al programa de acosarle sabiendo que padece problemas de ansiedad que la han llevado a pedirse dos bajas laborales. Una acusación que terminó de hacer explotar a Jorge Javier.

"No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo toleran, pero conmigo estos términos no. Y ahora ni te pongas a contestar idioteces ni a decir imbecilidades. A mi no me toques las narices. A mi lo de acoso no. Quizás al tío ese con el que te acuestas, a mi déjame en paz. Te rodea el chapapote y no te voy a permitir que me salpique ni un poquito. Yo tengo muy claro lo que haría contigo porque gente como tu es la que se carga las empresas", sentenciaba el presentador.

Jorge Javier Vázquez "abandona" #yoveosálvame tras la acusación de acoso de Marta Riesco



▪️El presentador deja en manos de la cadena su continuidad o la de la reporterapic.twitter.com/lckduioH8p — telemagazine (@telemgzn) 2 de mayo de 2022

Finalmente, Jorge no ha aguantado más y ha lanzado un ultimátum a Telecinco antes de abandonar el plató. "Llegados a este punto la cadena tiene que tomar medidas, si tiene a un presentador que acosa a una redactora creo que lo mejor que el presentador se vaya hasta que se solucionen las cosas. Me voy", decía antes de dejar el programa en manos de Adela.