Pablo Alborán ha sido uno de los invitados de esta semana en 'La Resistencia'. El cantante volvió a compartir escenario con Broncano y su visita sacó a la luz un encontronazo que tuvo con el programa 'Sálvame'.

Jorge Javier no quiso dejar pasar la oportunidad y desveló la enorme decepción que siente hacia el cantante. "En algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia... La verdad es que conquista muchísimos corazones y, desde hace algún tiempo, me deja bastante frío cada vez que lo veo. Bueno, muy frío", declaró.

El motivo de su descontento tiene su origen tras el fallecimiento de Mila Ximénez. El presentador confesó que el programa había tratado de poner en contacto con él pero no recibieron respuesta. "El día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós y nos fue imposible" confesó.

"Esto no es una lista de agravios y reproches, es una decepción. De la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho a mí y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo" terminó diciendo. Un gesto del cantante que generó un gran descontento entre los compañeros de la periodista.

Pablo Alborán si que escribió unas palabras para Mila el día de su fallecimiento. No ensuciemos temas como estos… #yoveosalvame pic.twitter.com/0exLtcixqm — La pequeña pantalla📺 (@PickyPickyGH) 6 de abril de 2022

Unas duras palabras que acabaron llegando a las redes, donde los seguidores del cantante sacaron la cara por él y defendieron que, cuando Mila murió, sí le dedicó un bonito mensaje.