En un período de cambios en su vida, Carlota Corredera decidió romper con todo y decir adiós a 'Sálvame' después de 13 años para, según comunicó ella misma y la cadena, sumergirse en un nuevo proyecto profesional que dirigirá y presentará en televisión.

A lo largo de todo este tiempo, la periodista no ha vuelto a aparecer en televisión. Quiso poner tierra de por medio y emprendió un viaje a Kenia con dos de sus grandes amigas. Un tiempo que Carlota Corredera empleó para desconectar y sentirse más cerca de la naturaleza.

De su nuevo trabajo todavía no se sabe nada pero, después de semanas sin noticias suyas, la presentadora ha vuelto al mundo de los eventos dónde ha atendido a la prensa y se ha sincerado sobre 'Sálvame', su vida actual y sus ex compañeros de programa.

"Lo estoy viviendo con mucha nostalgia. No me da pena, me da nostalgia", ha respondido cuando le han preguntado por el 13 aniversario de 'Sálvame'. "Me siento eternamente vinculada y miembro de la familia pero estoy más preocupada por el pie de Belén".

"No lo he vuelto a ver", ha confesado. "Creo que cuando realmente te despides, para poder volar, que es mi intención, y seguir con los proyectos que tenemos en mente, necesito un poco hacer reset".

"Evidentemente, me entero de todo, porque es imposible no enterarse, pero estoy viviendo la actualidad con distancia", ha añadido. "Mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero es verdad que he decidido no verlo para desengancharme, porque yo he sido adicta, como trabajadora y como espectadora".

Sobre su futuro en televisión, ha dicho que no puede decir nada por el momento. "Estoy trabajando en un proyecto que es muy especial para mí. Y me da mucho vértigo, porque salir de 'Sálvame' es salir de mi nido. Pero después de 13 años tenemos que vivir otras vidas, y en 'Sálvame' mi vida había terminado".