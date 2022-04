Olga Moreno ha permanecido en silencio desde que se conoció la noticia de que ella y Antonio David Flores ponían fin a su relación pero, los últimos acontecimientos han sido la gota que ha colmado la gota y ha decidido hablar.

Las idas y venidas del ex marido de Rocío Carrasco con Marta Riesco y los rumores que apuntaban a una posible reconciliación del matrimonio han provocado que Olga Moreno rompa su silencio concediendo su entrevista más mediática en la revista 'Semana'. La ganadora ha reunido fuerzas para dar su versión de lo sucedido. "Me rompí por completo cuando mi marido pronunció la palabra separación", asegura la sevillana, que ha querido dejar claro que todo lo que ha sucedido durante estos meses le ha pillado por sorpresa.

"He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra", revela. "Yo me entero de todo cuando salen las fotos de él saliendo de casa de Marta. No me olía nada de nada". Reconoce que ella ya le había preguntado por eso, pero "él siempre lo había negado todo".

A pesar de que Antonio David ya ha empezado una nueva relación, todavía no han formalizado el divorcio pero ella asegura que "nadie va a amar nunca a Antonio David como yo lo he hecho".

Moreno confiesa que "cuesta ver al hombre al que has amado durante 22 años con otra mujer", aunque finalmente admite que lo entiende, porque "él ha decidido seguir su camino" y ella seguirá el suyo.

Además Olga Moreno confiesa que "Antonio David me ha traicionado y me ha decepcionado mucho", unas palabras con las que la diseñador cierra la puerta a una posible reconciliación.